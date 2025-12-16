Рейтинг@Mail.ru
15:33 16.12.2025
Верховный суд отказался закрыть процесс по жалобе Лурье
Новости
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Происшествия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд России не стал удалять прессу с рассмотрения жалобы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Верховный суд Российской Федерации, принимая во внимание большой общественный резонанс дела, отклонил ходатайство представителя Долиной. Заседание пройдет в открытом режиме", - огласила решение судья.
На закрытии процесса настаивала адвокат певицы Мария Пухова.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Долиной из-за скандала с квартирой
РоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
