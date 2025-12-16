https://ria.ru/20251216/dolina-2062431772.html
Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств
2025-12-16T16:53:00+03:00
2025-12-16T16:53:00+03:00
2025-12-16T17:06:00+03:00
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
россия
москва
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной на вопрос судьи Верховного Суда о том, готовы ли они возвращать 112 миллионов рублей, уклонилась от ответа, сказав, что она юрист, а не бухгалтер.
Верховный суд РФ
рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Долиной
в Хамовниках.
"Это вопрос исполнения. А я, признаться, адвокат, а не бухгалтер. Но человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает", - сказала адвокат Долиной на вопрос судьи о том, готовы ли они единовременно выплатить Лурье 112 миллионов рублей за проданную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.