Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств
16:53 16.12.2025
Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств
Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
россия
москва
Новости
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной на вопрос судьи Верховного Суда о том, готовы ли они возвращать 112 миллионов рублей, уклонилась от ответа, сказав, что она юрист, а не бухгалтер.
Верховный суд РФ рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Долиной в Хамовниках.
"Это вопрос исполнения. А я, признаться, адвокат, а не бухгалтер. Но человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает", - сказала адвокат Долиной на вопрос судьи о том, готовы ли они единовременно выплатить Лурье 112 миллионов рублей за проданную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
