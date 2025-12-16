Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной на вопрос судьи Верховного Суда о том, готовы ли они возвращать 112 миллионов рублей, уклонилась от ответа, сказав, что она юрист, а не бухгалтер.

"Это вопрос исполнения. А я, признаться, адвокат, а не бухгалтер. Но человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает", - сказала адвокат Долиной на вопрос судьи о том, готовы ли они единовременно выплатить Лурье 112 миллионов рублей за проданную квартиру.