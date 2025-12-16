Лурье не могла распознать, что Долина была в заблуждении, заявила адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полина Лурье при покупке квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы не могла распознать, что та была введена в заблуждение мошенниками, заявила в суде адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

"Полина не способствовала введению Долиной в заблуждение, она ее не обманывала и она не могла с той степенью осмотрительности, которая ею была проявлена, распознать это заблуждение и узнать об обмане (Долиной мошенниками - ред.)", - сказала адвокат.