Лурье не могла распознать, что Долина была в заблуждении, заявила адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полина Лурье при покупке квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы не могла распознать, что та была введена в заблуждение мошенниками, заявила в суде адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
Верховный суд РФ рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
"Полина не способствовала введению Долиной в заблуждение, она ее не обманывала и она не могла с той степенью осмотрительности, которая ею была проявлена, распознать это заблуждение и узнать об обмане (Долиной мошенниками - ред.)", - сказала адвокат.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.