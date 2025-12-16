https://ria.ru/20251216/sud-2062431900.html
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы - РИА Новости, 16.12.2025
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовниках мнимой и ждала, что "сотрудники" Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:53:00+03:00
2025-12-16T16:53:00+03:00
2025-12-16T16:54:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062431772.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, россия, лариса долина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело о квартире долиной, общество
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело о квартире Долиной, Общество
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Адвокат Пухова: Долина считала сделку мнимой и ждала возврата квартиры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовниках мнимой и ждала, что "сотрудники" Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупателю - деньги, заявила ее адвокат Мария Пухова в Верховном суде.
"В данном случае Лариса Александровна... предполагала, что она действует под руководством государственных органов - Росфинмониторинга
и ФСБ
. И что соответствующие государственные органы сказали, что всех вместе соберут, сделку аннулируют, право собственности на квартиру вернется... Денежные средства будут возвращены", - сказала Пухова в ходе заседания.
На вопрос суда, как Долина
предполагала, как это будет сделано, адвокат ответила, что вопрос не вызвал у нее каких-то сомнений, поскольку она находилась "в состоянии заблуждения".
"Она была убеждена, что в действительности квартиру она не продает, что эта сделка носит фиктивный характер и как только преступники будут пойманы, государство эту сделку аннулирует - и все, соответственно, вернется к изначальному положению. Таким образом, если бы истец знала о действительном положении дел, о том, что никакой специальной операции нет, совершенно очевидно, что и сделки бы этой не было, она бы ее не заключила", - отметила Пухова.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.