Рейтинг@Mail.ru
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 16.12.2025 (обновлено: 16:54 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sud-2062431900.html
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы - РИА Новости, 16.12.2025
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы
Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовниках мнимой и ждала, что "сотрудники" Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:53:00+03:00
2025-12-16T16:54:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062431772.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, лариса долина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело о квартире долиной, общество
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело о квартире Долиной, Общество
Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы

Адвокат Пухова: Долина считала сделку мнимой и ждала возврата квартиры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовниках мнимой и ждала, что "сотрудники" Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупателю - деньги, заявила ее адвокат Мария Пухова в Верховном суде.
"В данном случае Лариса Александровна... предполагала, что она действует под руководством государственных органов - Росфинмониторинга и ФСБ. И что соответствующие государственные органы сказали, что всех вместе соберут, сделку аннулируют, право собственности на квартиру вернется... Денежные средства будут возвращены", - сказала Пухова в ходе заседания.
На вопрос суда, как Долина предполагала, как это будет сделано, адвокат ответила, что вопрос не вызвал у нее каких-то сомнений, поскольку она находилась "в состоянии заблуждения".
"Она была убеждена, что в действительности квартиру она не продает, что эта сделка носит фиктивный характер и как только преступники будут пойманы, государство эту сделку аннулирует - и все, соответственно, вернется к изначальному положению. Таким образом, если бы истец знала о действительном положении дел, о том, что никакой специальной операции нет, совершенно очевидно, что и сделки бы этой не было, она бы ее не заключила", - отметила Пухова.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи о возврате средств
Вчера, 16:53
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело о квартире ДолинойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала