Рейтинг@Mail.ru
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 16.12.2025 (обновлено: 16:15 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dolina-2062411903.html
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье - РИА Новости, 16.12.2025
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:56:00+03:00
2025-12-16T16:15:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410867_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_e3029261bc381d48b3e641203c4e4e77.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062408284.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062410019.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410867_649:0:3378:2047_1920x0_80_0_0_1f5b98bac90cb6da913f7e7a033c8d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье

Лурье: Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета после продажи квартиры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко (вторая справа) в Верховном суде РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко (вторая справа) в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье (справа) и ее адвокат Светлана Свириденко (вторая справа) в Верховном суде РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в Верховный суд.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Телеканалам разрешили вести трансляцию заседания по квартире Долиной
15:43
Судья в ходе заседания сообщил, что Лурье ранее обратилась в суд с иском к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования спорной квартирой, снятии с регистрационного учёта, а также о выселении их из жилого помещения. Лурье мотивировала свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года. Договор предусматривает, что продавец обязуется сняться сам и обеспечить снятие с регистрационного учёта всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в квартире, не позднее 21 календарного дня с даты государственной регистрации перехода права собственности к покупателю.
"Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены её семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учёта уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана", - отметил судья .
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
15:51
 
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала