Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье

Судья в ходе заседания сообщил, что Лурье ранее обратилась в суд с иском к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования спорной квартирой, снятии с регистрационного учёта, а также о выселении их из жилого помещения. Лурье мотивировала свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года. Договор предусматривает, что продавец обязуется сняться сам и обеспечить снятие с регистрационного учёта всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в квартире, не позднее 21 календарного дня с даты государственной регистрации перехода права собственности к покупателю.