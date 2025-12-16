https://ria.ru/20251216/dolina-2062411903.html
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье - РИА Новости, 16.12.2025
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:56:00+03:00
2025-12-16T15:56:00+03:00
2025-12-16T16:15:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410867_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_e3029261bc381d48b3e641203c4e4e77.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062408284.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062410019.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410867_649:0:3378:2047_1920x0_80_0_0_1f5b98bac90cb6da913f7e7a033c8d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Долина уклонилась от снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Лурье: Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета после продажи квартиры
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в Верховный суд.
Верховный суд России
во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной
в Хамовниках.
Судья в ходе заседания сообщил, что Лурье ранее обратилась в суд с иском к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования спорной квартирой, снятии с регистрационного учёта, а также о выселении их из жилого помещения. Лурье мотивировала свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года. Договор предусматривает, что продавец обязуется сняться сам и обеспечить снятие с регистрационного учёта всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в квартире, не позднее 21 календарного дня с даты государственной регистрации перехода права собственности к покупателю.
"Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены её семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учёта уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана", - отметил судья .
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.