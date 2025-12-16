Экспертизы подтвердили заблуждение Долиной во время сделки, заявила адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Две экспертизы по уголовному делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной подтвердили ее заблуждение и неспособность сопротивляться мошенникам, заявила адвокат артистки в Верховном суде.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
"Пожалуй, ключевой момент - это результаты двух судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, которые совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и её неспособность оказывать сопротивление совершаемым в отношении её мошенническим действиям", - сказала адвокат.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.