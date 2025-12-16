Экспертизы подтвердили заблуждение Долиной во время сделки, заявила адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Две экспертизы по уголовному делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной подтвердили ее заблуждение и неспособность сопротивляться мошенникам, заявила адвокат артистки в Верховном суде.

Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?

"Пожалуй, ключевой момент - это результаты двух судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, которые совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и её неспособность оказывать сопротивление совершаемым в отношении её мошенническим действиям", - сказала адвокат.