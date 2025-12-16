Рейтинг@Mail.ru
Экспертизы подтвердили заблуждение Долиной во время сделки, заявила адвокат
16:30 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062425091.html
Экспертизы подтвердили заблуждение Долиной во время сделки, заявила адвокат
2025-12-16T16:30:00+03:00
2025-12-16T16:41:00+03:00
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
общество
жилье
россия
москва
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, общество, жилье
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Общество, Жилье
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Две экспертизы по уголовному делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной подтвердили ее заблуждение и неспособность сопротивляться мошенникам, заявила адвокат артистки в Верховном суде.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы покупательницы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
16:03
"Пожалуй, ключевой момент - это результаты двух судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, которые совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и её неспособность оказывать сопротивление совершаемым в отношении её мошенническим действиям", - сказала адвокат.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
