Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье, требующей признать законной сделку.

"Исключить, дополнив указанием о необходимости применения последствий признания недействительной сделки в виде взыскания с Долиной Ларисы Александровны денежных средств, полученных при продаже спорной квартиры", - сказал представитель прокуратуры в суде.