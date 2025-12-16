Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье
17:26 16.12.2025 (обновлено: 18:29 16.12.2025)
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье - РИА Новости, 16.12.2025
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье,... РИА Новости, 16.12.2025
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной деньги в пользу Лурье

Прокуратура попросила ВС взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье, требующей признать законной сделку.
"Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры", - сказал прокурор.
Вчера, 16:03
Он также просил судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ исключить выводы о необходимости применения двусторонней реституции.
"Исключить, дополнив указанием о необходимости применения последствий признания недействительной сделки в виде взыскания с Долиной Ларисы Александровны денежных средств, полученных при продаже спорной квартиры", - сказал представитель прокуратуры в суде.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
