Лурье заявила, что с Долиной неоднократно смотрела квартиру перед покупкой
16:23 16.12.2025 (обновлено: 16:24 16.12.2025)
Лурье заявила, что с Долиной неоднократно смотрела квартиру перед покупкой
Лурье заявила, что с Долиной неоднократно смотрела квартиру перед покупкой

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полина Лурье заявила в Верховном суде, что перед покупкой несколько раз смотрела квартиру в Хамовниках вместе с Ларисой Долиной, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Конечно, я смотрела ее не один раз", - ответила Лурье в ответ на вопрос судьи о том, смотрела ли она вместе Долиной квартиру перед покупкой.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:7235
16:03
 
Москва Россия Лариса Долина Дело о квартире Долиной
 
 
