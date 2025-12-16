Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной
17:37 16.12.2025 (обновлено: 22:51 16.12.2025)
Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной
Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной
Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье. РИА Новости, 16.12.2025
Решение Верховного суда по "делу Долиной"
Верховный суд вынес решение по "делу Долиной".
Выступление адвоката Долиной в суде
Позиция адвоката Долиной: ▪️ мошенники существуют, их осудили; ▪️ Долина заблуждалась в плане участия в "спецоперации"; ▪️ оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников; ▪️ квартира - единственное жилье; ▪️ две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной; ▪️ Долина не вводила истца в заблуждение; ▪️ Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными; ▪️ Деньги должны вернуть те, кто их украл; ▪️ возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости; ▪️ Долина согласна сама отдать деньги Лурье.
Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье.
"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.
Заседание Верховного Суда по делу о квартире Долиной - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео
Вчера, 15:03
Решение вступает в силу немедленно. Иски Лурье к Долиной о выселении певицы и ее внучки направили на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

Позиция защиты Лурье

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко настаивала на том, что Долина при совершении сделки отдавала отчет своим действиям. Она поддерживала контакт и сама выходила на связь для обсуждения деталей, а также рассказывала подробности об инфраструктуре в районе, где расположена квартира. Главные заявления защиты Лурье:
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде
  • покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;
  • Долина находилась в адекватном состоянии;
  • справку о том, что артистка не состоит на учете психиатра, не требовали: Лурье поверила ей на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.
  • певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит, была готова передать квартиру;
  • цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;
  • получение денег подтверждено расписками.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:34454
Вчера, 16:03

Позиция адвоката Долиной

По версии защиты ответчицы, певицу ввели в заблуждение: Долина считала сделку мнимой и ждала, что сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупательнице — деньги. При этом утверждается, что Лурье должна была распознать факт мошенничества, учитывая приведенные аргументы:
  • мошенничество имело место, преступников осудили;
  • две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;
  • оценивать адекватность действий артистки не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;
  • певица не вводила покупательницу в заблуждение;
  • Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными;
  • деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;
  • возврат единственного жилья народной артистки, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Вчера, 18:49

Требования стороны обвинения

В свою очередь, прокурор счел отказ Лурье в денежной компенсации неправомерным.
"Суды трех инстанций допустили нарушения норм права", — заявил он на заседании.
По его словам, они проигнорировали тот факт, что покупательница оспаривает сделку с продавцом, а не с третьими лицами, которые ввели Долину в заблуждение. Кроме того, был нарушен баланс сделки: истица осталась с квартирой, а Лурье — и без денег, и без жилья.
Обвинение просило взыскать с Долиной в пользу покупательницы 112 миллионов рублей, полученных за квартиру. При этом прокуратура выступила против принудительного выселения певицы и возврата недвижимости.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
Вчера, 02:52

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Росреестр рассказал, как дело Долиной повлияло на сделки со вторичкой
Вчера, 00:00
 
