Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье.
"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.
Решение вступает в силу немедленно. Иски Лурье к Долиной о выселении певицы и ее внучки направили на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.
Позиция защиты Лурье
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко настаивала на том, что Долина при совершении сделки отдавала отчет своим действиям. Она поддерживала контакт и сама выходила на связь для обсуждения деталей, а также рассказывала подробности об инфраструктуре в районе, где расположена квартира. Главные заявления защиты Лурье:
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде
- покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;
- Долина находилась в адекватном состоянии;
- справку о том, что артистка не состоит на учете психиатра, не требовали: Лурье поверила ей на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.
- певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит, была готова передать квартиру;
- цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;
- получение денег подтверждено расписками.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Позиция адвоката Долиной
По версии защиты ответчицы, певицу ввели в заблуждение: Долина считала сделку мнимой и ждала, что сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупательнице — деньги. При этом утверждается, что Лурье должна была распознать факт мошенничества, учитывая приведенные аргументы:
- мошенничество имело место, преступников осудили;
- две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;
- оценивать адекватность действий артистки не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;
- певица не вводила покупательницу в заблуждение;
- Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными;
- деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;
- возврат единственного жилья народной артистки, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.
Требования стороны обвинения
В свою очередь, прокурор счел отказ Лурье в денежной компенсации неправомерным.
"Суды трех инстанций допустили нарушения норм права", — заявил он на заседании.
По его словам, они проигнорировали тот факт, что покупательница оспаривает сделку с продавцом, а не с третьими лицами, которые ввели Долину в заблуждение. Кроме того, был нарушен баланс сделки: истица осталась с квартирой, а Лурье — и без денег, и без жилья.
Обвинение просило взыскать с Долиной в пользу покупательницы 112 миллионов рублей, полученных за квартиру. При этом прокуратура выступила против принудительного выселения певицы и возврата недвижимости.
Афера с квартирой
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.