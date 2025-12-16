Верховный суд признал Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье.

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.

Решение вступает в силу немедленно. Иски Лурье к Долиной о выселении певицы и ее внучки направили на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

Позиция защиты Лурье

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко настаивала на том, что Долина при совершении сделки отдавала отчет своим действиям. Она поддерживала контакт и сама выходила на связь для обсуждения деталей, а также рассказывала подробности об инфраструктуре в районе, где расположена квартира. Главные заявления защиты Лурье:

покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;

Долина находилась в адекватном состоянии;

справку о том, что артистка не состоит на учете психиатра, не требовали: Лурье поверила ей на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.

певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит, была готова передать квартиру;

цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;

получение денег подтверждено расписками.

Позиция адвоката Долиной

По версии защиты ответчицы, певицу ввели в заблуждение: Долина считала сделку мнимой и ждала, что сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупательнице — деньги. При этом утверждается, что Лурье должна была распознать факт мошенничества, учитывая приведенные аргументы:

мошенничество имело место, преступников осудили;

две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной: она считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов;

оценивать адекватность действий артистки не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;

певица не вводила покупательницу в заблуждение;

Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными;

деньги должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями;

возврат единственного жилья народной артистки, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости.

Требования стороны обвинения

В свою очередь, прокурор счел отказ Лурье в денежной компенсации неправомерным.

"Суды трех инстанций допустили нарушения норм права", — заявил он на заседании.

По его словам, они проигнорировали тот факт, что покупательница оспаривает сделку с продавцом, а не с третьими лицами, которые ввели Долину в заблуждение. Кроме того, был нарушен баланс сделки: истица осталась с квартирой, а Лурье — и без денег, и без жилья.

Обвинение просило взыскать с Долиной в пользу покупательницы 112 миллионов рублей, полученных за квартиру. При этом прокуратура выступила против принудительного выселения певицы и возврата недвижимости.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.