Адвокат Долиной рассказала, что спорная квартира не основное жилье певицы

2025-12-16T16:41:00+03:00
2025-12-16T16:41:00+03:00
2025-12-16T17:12:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, фигурирующая в деле Ларисы Долиной, в настоящее время не является основным ее жильем, заявила адвокат певицы Мария Пухова в Верховном суде РФ.
"В настоящий момент уже, скорее, нет", - сказала Пухова, отвечая на вопрос судьи, о том, является ли спорная квартира основным местом жительства Долиной.
Адвокат уточнила, что на момент продажи квартира была основным жильем Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
