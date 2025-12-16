https://ria.ru/20251216/dolina-2062403784.html
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
россия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной попросила рассмотреть в закрытом режиме жалобу Полины Лурье, купившей квартиру певицы, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда России.
"Мы ходатайствуем о закрытии судебного процесса", - заявила адвокат Долиной
Мария Пухова.
Она уточнила, что в деле будет исследована экспертиза, которая содержит врачебную тайну. Кроме того, открытый процесс может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле".
Кроме того, в деле есть информация о ребенке, добавила адвокат.