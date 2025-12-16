Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире - РИА Новости, 16.12.2025
15:29 16.12.2025 (обновлено: 15:52 16.12.2025)
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире - РИА Новости, 16.12.2025
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире
Адвокат Ларисы Долиной попросила рассмотреть в закрытом режиме жалобу Полины Лурье, купившей квартиру певицы, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 16.12.2025
россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по спорной квартире

Адвокат Долиной попросила Верховный суд закрыть процесс по квартире в Хамовниках

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной попросила рассмотреть в закрытом режиме жалобу Полины Лурье, купившей квартиру певицы, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда России.
"Мы ходатайствуем о закрытии судебного процесса", - заявила адвокат Долиной Мария Пухова.
Она уточнила, что в деле будет исследована экспертиза, которая содержит врачебную тайну. Кроме того, открытый процесс может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле".
Кроме того, в деле есть информация о ребенке, добавила адвокат.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Долина не пришла на рассмотрение жалобы покупательницы ее квартиры
РоссияЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
