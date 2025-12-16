Рейтинг@Mail.ru
Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 16.12.2025 (обновлено: 17:13 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/dolina-2062415586.html
Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем
Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем - РИА Новости, 16.12.2025
Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:09:00+03:00
2025-12-16T17:13:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410666_0:22:3183:1812_1920x0_80_0_0_741f73455f60ab7eb238f7f9caecb556.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062410019.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062410666_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_02c24130c02b70594c973b544c0858f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем

Лурье заявила, что ей некомфортно жить в квартире, купленной с бывшим мужем

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолина Лурье
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Полина Лурье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
15:51
"В квартире, которую мы приобретали совместно с супругом бывшим", - сказала Лурье, отвечая на соответствующий вопрос судьи.
Она добавила, что имеет двоих детей в возрасте четырех и восьми лет и проживать в приобретённой с бывшим мужем квартире некомфортно.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:7161
16:03
 
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала