Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает корреспондент РИА Новости.

Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.

"В квартире, которую мы приобретали совместно с супругом бывшим", - сказала Лурье, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Она добавила, что имеет двоих детей в возрасте четырех и восьми лет и проживать в приобретённой с бывшим мужем квартире некомфортно.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.