Лурье заявила, что вынужденно живет в квартире, купленной с бывшим мужем
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в суде рассказала, что сейчас проживает в квартире, которую они приобрели вместе с бывшим супругом, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд России
во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной
в Хамовниках.
"В квартире, которую мы приобретали совместно с супругом бывшим", - сказала Лурье, отвечая на соответствующий вопрос судьи.
Она добавила, что имеет двоих детей в возрасте четырех и восьми лет и проживать в приобретённой с бывшим мужем квартире некомфортно.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.