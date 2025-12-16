Верховный суд оставил право собственности за Лурье

Рейтинг@Mail.ru
17:52 16.12.2025 (обновлено: 18:17 16.12.2025)
Верховный суд России оставил право собственности за покупателем квартиры певицы Ларисы Долиной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд России оставил право собственности за покупателем квартиры певицы Ларисы Долиной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд России во вторник рассмотрел жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной.
"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", - огласил судья.
Как отмечается в Telegram-канале Верховного суда в Max, "судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила ранее принятые по делу судебные акты отменить".
Дело слушалось коллегией из трех судей. Заседание проходило в открытом режиме. На процессе присутствовали более 50 журналистов, включая телевизионных операторов, которые вели съемку. Кроме того, Верховный суд организовал прямую трансляцию в официальном канале Max и Telegram.
Долина в суд не явилась, на процессе присутствовали прокурор, адвокаты сторон, Лурье.
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
Лурье, впервые выступая в суде в рамках спора с Долиной, рассказала, в частности, что вынуждена жить с двумя детьми в квартире, которую приобретала совместно с бывшим мужем.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Решение Верховного суда по квартире Долиной вступает в силу немедленно
Вчера, 17:55
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойМосква
 
 
