Верховный суд оставил право собственности за Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд России оставил право собственности за покупателем квартиры певицы Ларисы Долиной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости.

Верховный суд России во вторник рассмотрел жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", - огласил судья.

Как отмечается в Telegram-канале Верховного суда в Max, "судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила ранее принятые по делу судебные акты отменить".

Дело слушалось коллегией из трех судей. Заседание проходило в открытом режиме. На процессе присутствовали более 50 журналистов, включая телевизионных операторов, которые вели съемку. Кроме того, Верховный суд организовал прямую трансляцию в официальном канале Max и Telegram

Долина в суд не явилась, на процессе присутствовали прокурор, адвокаты сторон, Лурье.

Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.

Лурье, впервые выступая в суде в рамках спора с Долиной, рассказала, в частности, что вынуждена жить с двумя детьми в квартире, которую приобретала совместно с бывшим мужем.