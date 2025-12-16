https://ria.ru/20251216/dolina-2062413213.html
Квартира Долиной для Лурье не была инвестицией, заявила ее адвокат
2025-12-16T16:01:00+03:00
2025-12-16T16:01:00+03:00
2025-12-16T16:20:00+03:00
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках для Полины Лурье не была инвестицией, она покупала ее как жилье для себя и детей, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде.
"Я хочу сказать, что для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений", - сказала Свириденко в ходе заседания.
Она отметила, что сама сделка проходила неспешно - на протяжении полутора месяцев.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной
, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
