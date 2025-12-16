Рейтинг@Mail.ru
16:01 16.12.2025 (обновлено: 16:20 16.12.2025)
Квартира Долиной для Лурье не была инвестицией, заявила ее адвокат
Квартира Долиной для Лурье не была инвестицией, заявила ее адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках для Полины Лурье не была инвестицией, она покупала ее как жилье для себя и детей, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде.
"Я хочу сказать, что для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений", - сказала Свириденко в ходе заседания.
Она отметила, что сама сделка проходила неспешно - на протяжении полутора месяцев.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
