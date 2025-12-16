Квартира Долиной для Лурье не была инвестицией, заявила ее адвокат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках для Полины Лурье не была инвестицией, она покупала ее как жилье для себя и детей, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде.

"Я хочу сказать, что для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений", - сказала Свириденко в ходе заседания.