Биография Юрия Энтина

Биография Юрия Энтина - РИА Новости, 21.08.2025

Биография Юрия Энтина

Популярный советский и российский поэт-песенник Юрий Сергеевич Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве.

Популярный советский и российский поэт-песенник Юрий Сергеевич Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей эвакуировался в город Чкалов (ныне – Оренбург).Со школьных лет увлекался литературой и историей.Окончил исторический факультет педагогического института, а затем факультет редактирования в полиграфическом институте.В течение года преподавал историю в школе.Следующие десять лет работал в различных издательствах Москвы, пройдя путь от корректора до заведующего редакцией.С 1962 по 1968 год возглавлял детскую редакцию звукозаписывающей фирмы "Мелодия".С 1968 года начал работать как "независимый поэт", писал стихи к песням и сценарии для кинематографа и телевидения.В 1969 году в эфире радиопередачи "Доброе утро!" прозвучала песня "Антошка-Антошка" на музыку композитора Владимира Шаинского, затем она вышла на экраны в сборнике мультфильмов "Веселая карусель" и стала настоящим хитом. В том же году были написаны стихи к песням "Ничего на свете лучше нету…" "Говорят, мы – бяки-буки…", "Ох, рано встает охрана!", "Как известно, мы – народ горячий…", "Куда ты, тропинка, меня привела?" к культовому мультфильму "Бременские музыканты" (музыка Геннадия Гладкова). Затем последовали "Чунга-Чанга", "Синяя вода" из мультфильма "Катерок" (музыка Владимира Шаинского, 1970), "Я – Гениальный Сыщик!", "Такая-сякая сбежала из Дворца…", "Луч солнца золотого", "Ах, ты бедная моя Трубадурочка…", "Романтики с большой дороги", "Мы – Звезды континентов!", "Не могу я спать у стенки…" из мультфильма "По следам бременских музыкантов" (музыка Геннадия Гладкова, 1973), "Расскажи, Снегурочка, где была?" из мультфильма "Ну, погоди!" (музыка Геннадия Гладкова, 1974), "Что бы такого сделать плохого?", "Я – рыба по прозванию Пила!" из мультфильма "Голубой щенок" (музыка Геннадия Гладкова, 1976), "Ах, если бы мечта моя сбылась!", "А мне летать охота!" из мультфильма "Летучий корабль" (музыка Максима Дунаевского, 1979), "Кабы не было зимы…" из мультфильма "Зима в Простоквашино" (музыка Евгения Крылатова, 1984) и многие другие.Всего Энтин написал стихи к песням для более 20 мультфильмов. Песни на стихи Юрия Энтина звучат в более чем ста кино- и телефильмах, снятых на различных киностудиях СССР. Особенно популярными стали композиции "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!" (1971), "Песня о шпаге" в исполнении Андрея Миронова из фильма "Достояние республики" (1972), "Бу-ра-ти-но" из фильма "Приключения Буратино" (1975), "Песня о маме" из музыкального фильма "Мама" (СССР-Франция-Румыния, 1976), "Чарльстон", "Мир без любимого", "Хэппи энд" из фильма-фэнтези "31 июня" (1978), "Крылатые качели", "До чего дошел прогресс", "Заводные игрушки", "Песня о собаке", "Колокола" из кинофильма "Приключения Электроника" (1980), "Сосчитай до десяти", "Вы слыхали" из комедии "Бедная Маша" (1981), "Прекрасное далеко" из фантастического фильма "Гостья из будущего" (1984) и другие.Энтин – автор стихов к более 600 песням, написанным с ведущими композиторами страны – Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским, Евгением Крылатовым, Марком Минковым, Максимом Дунаевским, Алексеем Рыбниковым, Давидом Тухмановым и другими.Песни на стихи Юрия Энтина исполняли известные певцы и артисты СССР и России: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Лариса Долина, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Анофриев, Людмила Гурченко, Анатолий Папанов и другие.Юрий Энтин написал сценарии и тексты песен к ряду театральных постановок, среди наиболее известных – "Трубадур и его друзья" (1974), "Хоттабыч!" (1977), "Багдадский вор" (1990), "Шиворот-навыворот" (1995), "Летучий корабль" (2012), "Бу-ра-ти-но!" (2014).Юрий Энтин также написал сценарии к мультфильмам "Бременские музыканты", "Антошка", "Дед Мороз и лето" (все - 1969), "По следам Бременских музыкантов" (1973), "Новые Бременские" (2000), "Голубой щенок"(1976), "Волк и семеро козлят на новый лад" (1975), "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф-ой-ой-ой!" (1980), "Край, в котором ты живешь" (1972), фильму-спектаклю "Багдадский вор" (1999), музыкальной комедии "Летучий корабль" (2024) и другим.Музыкальный художественный фильм "Мама" (1976) по сценарию Энтина получил специальный приз жюри "Серебряный кубок" на МКФ для детей и юношества в Венеции в 1977 году. Совместно с композитором Давидом Тухмановым были выпущены музыкальные циклы "Золотая горка" – песни для самых маленьких, "Знакомые насекомые" – кабаре из мира насекомых , "Бяки-Буки" – забавные существа от Кикиморы до Киборга, "Игра в классики" – известные произведения великих композиторов со стихами Энтина и в современной аранжировке Тухманова, "Гоголь-моголь дискотека" – песни в современных танцевальных ритмах, шоу-мюзикл "Багдадский вор" – музыкальная сказка с множеством эстрадных номеров.Юрий Энтин работал на телевидении. В 1995-1997 годы он был автором и ведущим детской передачи "До-ми-соль" на канале ОРТ (ныне – Первый канал). Учредитель и генеральный директор "Творческого центра Юрия Энтина".Творческий центр Юрия Энтина ежегодно проводит Фестиваль детского творчества и искусств для детей "Чунга-Чанга". Автор более 50 книг, среди них "Сказочная азбука" (2000), "Пой частушки, бабка Ежка!" (2000), "Самое-Самое!" (воспоминания о работе над самыми известными песнями, 2009), "Собрание песенных сочинений" в 3-х томах (2015), "Лучшие детские песни мира" (2015) и др.Юрий Энтин является автором текста официального гимна города Оренбурга - "Живи, Оренбург!" (музыка Давида Тухманова).Член Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей.Юрий Энтин – лауреат Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2015 года.Лауреат премий "Золотой Остап" в номинации "Юмор для детей" (1998), "За развитие новаторских традиций К.И. Чуковского в современной отечественной детской литературе" (2007), Национальной анимационной премии Икар в номинации "Мастер" (2021) и других.Неоднократно становился лауреатом Всесоюзного конкурса "Песня года" с композициями "Лесной олень", "Крылатые качели", "Уч-кудук – три колодца", "Гей, славяне!".Женат вторым браком. От первого брака есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

2025

