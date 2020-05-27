Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-27T12:05
https://ria.ru/20200527/1572034866.html
Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_0:59:1668:997_1036x0_80_0_0_d2ef1a65a2d525d14396df106204a442.jpg
РИА Новости

Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца

03:04 27.05.2020 (обновлено: 12:05 27.05.2020)
43802
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Режиссер Борис Грачевский. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский прокомментировал в интервью телеканалу "Москва 24" высказывания дочери Эдуарда Успенского о противоречивом характере отца и литературной премии в его честь.
"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", — сказал он.
Детский писатель Эдуард Успенский
26 мая, 19:17Акценты
Гений и злодейство: о чем так долго молчала дочь Эдуарда Успенского?Талант – это часть личности? Как оценивать труд мастера – отдельно от его частной жизни или с оглядкой на нее? Эти и другие философские вопросы ставят перед нами скандалы вокруг культовых и знаменитых персон.
По словам Грачевского, Успенский как писатель внес огромный вклад в развитие отечественной литературы, поэтому премия может называться в честь него. "Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем", — считает режиссер.
Поэт Юрий Энтин, в свою очередь, заявил в интервью "МК", что имя Успенского украсит любую премию. По его словам, писатель был удивительным человеком, который всю жизнь помогал детям. При этом, добавил Энтин, никакой тирании в семье Успенского не было, "просто у него была семья, в которой согласия душ не было".
Поэт предположил, что дочь писателя с помощью таких заявлений может "сводить счеты" из-за отсутствия ее имени в завещании Успенского. "Его первую жену, мать Татьяны, звали Риммой, я знал ее и дочку помню, только маленькой. Он разошелся с семьей давно, и никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему. Ничего он не тиранил", — сказал Энтин.
Он признал, что у Успенского был взрывной характер, однако назвал писателя "самым справедливым борцом за правду". "Просто, как у всякого великого человека (а в литературе для детей и, главное, семьи он великий), у него были свои представления о справедливости. Да, он судился с "Союзмультфильмом", я даже присутствовал на одном таком суде. Но он во многом был прав. Для меня он был самым справедливым человеком, а это на студии принимали за жадность", — заключил поэт.
Накануне многие СМИ написали, что после того как Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" имени Успенского, родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию именем ее отца. Причиной этого она назвала противоречивый характер Успенского. В пресс-службе РГДБ заявили, что при организации премии библиотека руководствовалась исключительно творческими заслугами и не принимала во внимание личные качества писателя.
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
20 августа 2019, 12:58Культура
Наследники Успенского передали все права на Чебурашку "Союзмультфильму"
1549106632
Обсудить 3
КультураРоссияБорис ГрачевскийЮрий ЭнтинРоссийская государственная детская библиотекаЭдуард УспенскийОбщество
Рекомендуем
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Сотрудники полиции в Германии
СМИ: в Германии выросло число политически мотивированных преступлений
Владимир Познер
Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Участница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35
Вид Земли с МКС
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Схиигумен Сергий
Митрополия: схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Вильфанд рассказал о похолодании в России с 1 июня
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
22:30Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью
Лента новостейМолния