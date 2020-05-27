Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца

"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", — сказал он.

По словам Грачевского, Успенский как писатель внес огромный вклад в развитие отечественной литературы, поэтому премия может называться в честь него. "Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем", — считает режиссер.

Поэт Юрий Энтин , в свою очередь, заявил в интервью " МК ", что имя Успенского украсит любую премию. По его словам, писатель был удивительным человеком, который всю жизнь помогал детям. При этом, добавил Энтин, никакой тирании в семье Успенского не было, "просто у него была семья, в которой согласия душ не было".

Поэт предположил, что дочь писателя с помощью таких заявлений может "сводить счеты" из-за отсутствия ее имени в завещании Успенского. "Его первую жену, мать Татьяны, звали Риммой, я знал ее и дочку помню, только маленькой. Он разошелся с семьей давно, и никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему. Ничего он не тиранил", — сказал Энтин.

Он признал, что у Успенского был взрывной характер, однако назвал писателя "самым справедливым борцом за правду". "Просто, как у всякого великого человека (а в литературе для детей и, главное, семьи он великий), у него были свои представления о справедливости. Да, он судился с "Союзмультфильмом", я даже присутствовал на одном таком суде. Но он во многом был прав. Для меня он был самым справедливым человеком, а это на студии принимали за жадность", — заключил поэт.