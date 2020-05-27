Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский прокомментировал в интервью телеканалу "Москва 24" высказывания дочери Эдуарда Успенского о противоречивом характере отца и литературной премии в его честь.
"Татьяна Успенская, как мне кажется, отвечает за свои семейные отношения, которые я ни в коей степени не хочу трогать, это не мой вопрос", — сказал он.
По словам Грачевского, Успенский как писатель внес огромный вклад в развитие отечественной литературы, поэтому премия может называться в честь него. "Я знаю писателя Успенского, который сделал огромную пользу стране в воспитании и созидании детей, поэтому он полноправно имеет право, чтобы премия называлась его именем", — считает режиссер.
Поэт Юрий Энтин, в свою очередь, заявил в интервью "МК", что имя Успенского украсит любую премию. По его словам, писатель был удивительным человеком, который всю жизнь помогал детям. При этом, добавил Энтин, никакой тирании в семье Успенского не было, "просто у него была семья, в которой согласия душ не было".
Поэт предположил, что дочь писателя с помощью таких заявлений может "сводить счеты" из-за отсутствия ее имени в завещании Успенского. "Его первую жену, мать Татьяны, звали Риммой, я знал ее и дочку помню, только маленькой. Он разошелся с семьей давно, и никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут все вспомнили и припомнили ему. Ничего он не тиранил", — сказал Энтин.
Он признал, что у Успенского был взрывной характер, однако назвал писателя "самым справедливым борцом за правду". "Просто, как у всякого великого человека (а в литературе для детей и, главное, семьи он великий), у него были свои представления о справедливости. Да, он судился с "Союзмультфильмом", я даже присутствовал на одном таком суде. Но он во многом был прав. Для меня он был самым справедливым человеком, а это на студии принимали за жадность", — заключил поэт.
Накануне многие СМИ написали, что после того как Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" имени Успенского, родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию именем ее отца. Причиной этого она назвала противоречивый характер Успенского. В пресс-службе РГДБ заявили, что при организации премии библиотека руководствовалась исключительно творческими заслугами и не принимала во внимание личные качества писателя.
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