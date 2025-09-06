https://ria.ru/20250906/orden-2040191595.html
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:11:00+03:00
2025-09-06T17:11:00+03:00
2025-09-06T17:48:00+03:00
культура
юрий энтин
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887732_0:16:2987:1696_1920x0_80_0_0_dd61f3df0058e47cba422078660e03a7.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации: ... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Энтина Юрия Сергеевича - поэта, драматурга, сценариста, город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250821/entin-2036291858.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887732_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_524bbe21030fe6dc7f54cbb77c0463fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий энтин, владимир путин, россия, общество
Культура, Юрий Энтин, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом "За заслуги в культуре и искусстве"