Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом

Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом

2025-09-06T17:11:00+03:00

2025-09-06T17:11:00+03:00

2025-09-06T17:48:00+03:00

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации: ... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Энтина Юрия Сергеевича - поэта, драматурга, сценариста, город Москва", - говорится в документе.

