Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:11 06.09.2025 (обновлено: 17:48 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/orden-2040191595.html
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:11:00+03:00
2025-09-06T17:48:00+03:00
культура
юрий энтин
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887732_0:16:2987:1696_1920x0_80_0_0_dd61f3df0058e47cba422078660e03a7.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации: ... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Энтина Юрия Сергеевича - поэта, драматурга, сценариста, город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250821/entin-2036291858.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999887732_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_524bbe21030fe6dc7f54cbb77c0463fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий энтин, владимир путин, россия, общество
Культура, Юрий Энтин, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом

Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоэт-песенник Юрий Энтин
Поэт-песенник Юрий Энтин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Поэт-песенник Юрий Энтин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" поэта-песенника, драматурга и сценариста Юрия Энтина, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"О награждении государственными наградами Российской Федерации: ... орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Энтина Юрия Сергеевича - поэта, драматурга, сценариста, город Москва", - говорится в документе.
Поэт-песенник Юрий Энтин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Биография Юрия Энтина
21 августа, 00:55
 
КультураЮрий ЭнтинВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала