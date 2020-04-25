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Культура
2020-04-25T00:01
https://ria.ru/20200425/1570541157.html
Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541353_0:114:1200:789_1036x0_80_0_0_0afb85ca5f03baa0432e22c4f5486e32.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций

00:00 25.04.2020 (обновлено: 00:01 25.04.2020)
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© Фото : театр ПушкинаСпектакль "Тестостерон", театр Пушкина
Спектакль Тестостерон, театр Пушкина
© Фото : театр Пушкина
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Одной из главных трансляций в субботу станет ежегодная акция "Библионочь", которая впервые пройдет онлайн. Кроме нее можно попасть на концерт Григория Лепса, посмотреть спектакль "Герой нашего времени" в ГАБТе или детский хоррор в Театре имени Наталии Сац. О том, что еще интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.

Утро

С 2:30 (25 апреля) до 01:30 (26 апреля) можно посмотреть запись запись знаменитой романтической трагедии Верди "Травиата" Метрополитен-опера. В спектакле 2012 года, поставленном Вилли Деккером, сыграли Натали Дессе и Дмитрий Хворостовский. Интересно, что в этой версии оперы основное внимание отведено именно титульной женской партии.
В 11:00 Владимирский театр кукол покажет игровой музыкальный спектакль "Идет коза рогатая" по пьесе Протасовой.
В 12:00 и в 14:00 МТЮЗ представит постановку "Кошкин дом". Трансляция записи 2013 года пройдет в рамках "Недели спектаклей Камы Гинкаса".

День

В 13:00 Берлинская государственная опера будет транслировать постановку "Трубадура" с Анной Нетребко и Пласидо Доминго. Постановка Филиппа Штёльцля, дирижер Даниэль Баренбойм.
В 15:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет свою "визитную карточку", балет "Синяя птица" — сказку про приключения и веру в мечту. Трансляция пройдет в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
В 17:00 Государственный Московский Театр Балета Классической Хореографии в "Яндекс.Эфире представит постановки "Кармен" и "Вальпургиева ночь".
В 17:00 Пермский Театр-Театр будет транслировать спектакль "Летучий корабль". Эта музыкальная сказка о любви и дружбе — в актуальном репертуаре театра, ее премьера состоялась в декабре 2019 года. Прозвучит музыка Юрия Энтина и Максима Дунаевского.
© Фото : Театр-театрФрагмент спектакля "Летучий корабль", Театр-театр
Фрагмент спектакля Летучий корабль, Театр-театр
© Фото : Театр-театр
Фрагмент спектакля "Летучий корабль", Театр-театр
В 17:00 Пермский театр Оперы и Балета начнет трансляцию конкурса артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой. Покажут гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса 2012 года.
В 17:00 Балтийский дом запланировал трансляцию спектакля "Москва-Петушки" по мотивам одноименной работы Венедикта Ерофеева. Постановка Андрея Жолдака.
Также в 17:00 любители музыки смогут подключиться к онлайн-концерту Григория Лепса. Гостями шоу "Иди и смотри" станут EMIN, Александр Панайотов, Тимур Родригез.
В 17:30 Гамбургский балет представит "Даму с Камелиями" Джона Ноймайера.
В 18:00 Театр Пушкина покажет постановку "Тестостерон" режиссера Михаила Морскова. Это история про самую странную свадьбу на свете.
© Фото : театр ПушкинаСпектакль "Тестостерон", театр Пушкина
Спектакль Тестостерон, театр Пушкина
© Фото : театр Пушкина
Спектакль "Тестостерон", театр Пушкина

Вечер

Одним из центральных событий вечера станет ежегодная акция "Библионочь". В этом году она пройдет в девятый раз, но впервые в онлайн формате. Тема акции - "Опаленные страницы" в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы лекции, дискуссии, трансляции спектаклей.
Кроме того, в 19:00 Большой театр представит балет "Герой нашего времени". Композитор — Илья Демуцкий, хореограф-постановщик — Юрий Посохов, режиссер-постановщик, художник-постановщик и автор либретто — Кирилл Серебренников. Запись будет доступна в течение суток с момента завершения трансляции.
На 19:00 можно запланировать концерт — в "Яндекс Эфире" будет трансляция шоу группы "Хлеб". Обещают главные хиты коллектива.
В 19:00 Центре на Страстном продолжение фестиваля студенческих спектаклей, на этот раз покажет свою "Старшую сестру" Ярославский ГТИ.
В 19:00 Театр Вахтангова обещает трансляцию постановки "Игры одиноких". Это история про то, как люди находят друг друга, как разобраться в своих чувствах, прошлом и настоящем. В ролях: Андрей Зарецкий, Ольга Тумайкина, Андрей Ильин и Елена Сотникова. Режиссер Михаил Цитриняк.
В 19:00 МХТ имени Чехова покажет "Священный огонь", детективную историю про британскую аристократию в постановке Светланы Враговой. Роли исполняли Сергей Безруков, Сергей Шнырев, Евгения Добровольская.
В 19:00 РАМТ представит постановку "Скупой" Это искрометный спектакль на стыке игрового и психологического театра.
В 19:00 театр Мастерская покажет драму "Дни Турбиных" в постановке Григория Козлова о сохранении веры, любви и себя в условиях рушащегося мира.
В 19:00 ТЮЗ Брянцева запланировал трансляцию спектакля "Человек в футляре" с Валерием Дьяченко, Ольгой Карленко.
© Фото : ТЮЗ БрянцеваФрагмент спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева
Фрагмент спектакля Человек в футляре, ТЮЗ Брянцева
1 из 2
Фрагмент спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева
© Фото : ТЮЗ Брянцева
© Фото : ТЮЗ Брянцева

Сцена из спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева

Фрагмент спектакля Человек в футляре, ТЮЗ Брянцева
2 из 2

Сцена из спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева

© Фото : ТЮЗ Брянцева
1 из 2
Фрагмент спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева
© Фото : ТЮЗ Брянцева
2 из 2

Сцена из спектакля "Человек в футляре", ТЮЗ Брянцева

© Фото : ТЮЗ Брянцева
В 19:00 Зал имени Чайковского проведет трансляцию концерта Вадима Репина и Клары-Джуми Кан. В программе — музыка Баха, Равеля.
В 19:00 Геликон опера покажет концерт "Болящий дух врачует песнопенье" в рамках фестиваля "Медицина как искусство".
В 19:00 Новая опера запланировала трансляцию концерта "Гала-опера".
А в 20:00 театр имени Наталии Сац покажет детский хоррор "Лес, ведьма и горящий шкаф" по опере "Гензель и Гретель". А после состоится онлайн-марафон страшилок со специальными видео, записанными солистами оперы.
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