Что смотреть онлайн 25 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Одной из главных трансляций в субботу станет ежегодная акция "Библионочь", которая впервые пройдет онлайн. Кроме нее можно попасть на концерт Григория Лепса, посмотреть спектакль "Герой нашего времени" в ГАБТе или детский хоррор в Театре имени Наталии Сац. О том, что еще интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.