https://ria.ru/20220817/magomaev-1810000916.html
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева - РИА Новости, 17.08.2022
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева
Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:00
2022-08-17T08:00
2022-08-17T08:03
шоубиз
юрий андропов
василий ливанов
юрий энтин
азербайджан
москва
франция
большой театр
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет. Повезло с учителем: и оперный, и эстрадный талант В школе при Бакинской консерватории Муслима Магомаева заметил виолончелист Владимир Аншелевич и решил дополнительно заниматься вокалом с талантливым учеником. Мастер не ставил голос юному певцу, а лишь показывал, как его филировать — осторожно и постепенно раскрывать все индивидуальные особенности. Это позволило избежать и последствий при подростковой ломке.Магомаев совмещал оперные выступления с эстрадными, неизменно включая в программу композиции о родине. "Город мой Баку" до сих пор считается одной из песен-символов, воспевающих столицу Азербайджана.Когда молодому исполнителю предложили стать солистом Большого театра, он отказался: не хотел сковывать себя только оперным жанром. Хотя в репертуаре у него уже были партии в "Тоске" и "Севильском цирюльнике" и ему аплодировали зрители на лучших академических площадках страны.Опала за дружбу: отказ от эмиграции и помощь всесильного АндроповаМагомаев всегда старался поддерживать коллег и друзей. Правда, однажды отзывчивость чуть не стоила ему карьеры. В конце 60-х он узнал, что у ансамбля песни и пляски Донских казаков нет денег на приличные костюмы, а коллективу предстояли важные гастроли в Москве. Магомаев вызвался помочь. И для этого отработал стадионный концерт. Вместо одного отделения пел два часа: публика не отпускала. Естественно, артисту заплатили повышенный гонорар. И это не понравилось ОБХСС. Началось разбирательство, причем Магомаев тогда был на гастролях во Франции. Ему предложили не возвращаться в СССР, но певец отказался: вины за собой он не чувствовал, да и ни о какой эмиграции не думал. За музыканта вступился сам глава КГБ Юрий Андропов — и дело закрыли.А небольшую вынужденную паузу, когда концертов за пределами Азербайджана не было, Магомаев использовал себе на пользу: окончил Бакинскую консерваторию по классу вокала и стал дипломированным певцом.Голос детства: один за всех в "Бременских музыкантах"Голосом Магомаева поют герои в знаменитой анимационной картине "По следам бременских музыкантов". Создатели хита — Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков — решили пригласить певца на смену Олегу Анофриеву, и Магомаев исполнил партии сразу нескольких персонажей: Трубадура, Сыщика и Атаманши.Истинная любовь: его ТамараВ жизни Магомаева была и настоящая любовь — на сцене родной Бакинской консерватории в начале 70-х он познакомился с певицей Тамарой Синявской. Их роман перерос в один из самых красивых и знаменитых браков. Синявская и Магомаев порой выступали в общих программах, но никогда не ограничивали творческую свободу друг друга. И всю жизнь он поддерживал ее, а она — его.Отказ от сцены и бессмертие: как уходил мэтр На пороге 60-летия Магомаев принял решение отказаться от сценической карьеры. Сосредоточился на сочинении музыки, а также на живописи, которой увлекался еще с юности. На вопросы журналистов, почему не хочет дальше выступать, он отвечал, что у каждого таланта свой срок и перешагивать его не стоит. Хотя никаких проблем с голосом у певца не было.Когда Магомаев ушел из жизни из-за болезни сердца, в последний путь его провожали тысячи поклонников. И на прощании, конечно, звучали его песни — те, что навсегда обеспечили ему бессмертие.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий андропов, василий ливанов, юрий энтин, азербайджан, москва, франция, большой театр, муслим магомаев
Шоубиз, Юрий Андропов, Василий Ливанов, Юрий Энтин, Азербайджан, Москва, Франция, Большой театр, Муслим Магомаев
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет.
Повезло с учителем: и оперный, и эстрадный талант
В школе при Бакинской консерватории Муслима Магомаева заметил виолончелист Владимир Аншелевич и решил дополнительно заниматься вокалом с талантливым учеником. Мастер не ставил голос юному певцу, а лишь показывал, как его филировать — осторожно и постепенно раскрывать все индивидуальные особенности. Это позволило избежать и последствий при подростковой ломке.
Магомаев совмещал оперные выступления с эстрадными, неизменно включая в программу композиции о родине. "Город мой Баку" до сих пор считается одной из песен-символов, воспевающих столицу Азербайджана.
Когда молодому исполнителю предложили стать солистом Большого театра, он отказался: не хотел сковывать себя только оперным жанром. Хотя в репертуаре у него уже были партии в "Тоске" и "Севильском цирюльнике" и ему аплодировали зрители на лучших академических площадках страны.
Опала за дружбу: отказ от эмиграции и помощь всесильного Андропова
Магомаев всегда старался поддерживать коллег и друзей. Правда, однажды отзывчивость чуть не стоила ему карьеры. В конце 60-х он узнал, что у ансамбля песни и пляски Донских казаков нет денег на приличные костюмы, а коллективу предстояли важные гастроли в Москве. Магомаев вызвался помочь. И для этого отработал стадионный концерт.
Вместо одного отделения пел два часа: публика не отпускала. Естественно, артисту заплатили повышенный гонорар. И это не понравилось ОБХСС. Началось разбирательство, причем Магомаев тогда был на гастролях во Франции. Ему предложили не возвращаться в СССР, но певец отказался: вины за собой он не чувствовал, да и ни о какой эмиграции не думал. За музыканта вступился сам глава КГБ Юрий Андропов — и дело закрыли.
А небольшую вынужденную паузу, когда концертов за пределами Азербайджана не было, Магомаев использовал себе на пользу: окончил Бакинскую консерваторию по классу вокала и стал дипломированным певцом.
Голос детства: один за всех в "Бременских музыкантах"
Голосом Магомаева поют герои в знаменитой анимационной картине "По следам бременских музыкантов". Создатели хита — Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков — решили пригласить певца на смену Олегу Анофриеву, и Магомаев исполнил партии сразу нескольких персонажей: Трубадура, Сыщика и Атаманши.
Истинная любовь: его Тамара
В жизни Магомаева была и настоящая любовь — на сцене родной Бакинской консерватории в начале 70-х он познакомился с певицей Тамарой Синявской. Их роман перерос в один из самых красивых и знаменитых браков. Синявская и Магомаев порой выступали в общих программах, но никогда не ограничивали творческую свободу друг друга. И всю жизнь он поддерживал ее, а она — его.
Отказ от сцены и бессмертие: как уходил мэтр
На пороге 60-летия Магомаев принял решение отказаться от сценической карьеры. Сосредоточился на сочинении музыки, а также на живописи, которой увлекался еще с юности. На вопросы журналистов, почему не хочет дальше выступать, он отвечал, что у каждого таланта свой срок и перешагивать его не стоит. Хотя никаких проблем с голосом у певца не было.
Когда Магомаев ушел из жизни из-за болезни сердца, в последний путь его провожали тысячи поклонников. И на прощании, конечно, звучали его песни — те, что навсегда обеспечили ему бессмертие.