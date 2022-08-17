Рейтинг@Mail.ru
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220817/magomaev-1810000916.html
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева - РИА Новости, 17.08.2022
Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева
Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:00
2022-08-17T08:03
шоубиз
юрий андропов
василий ливанов
юрий энтин
азербайджан
москва
франция
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71302/92/713029205_0:224:2155:1436_1920x0_80_0_0_ecc02913db4d79b64a61306e4a0b3b21.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет. Повезло с учителем: и оперный, и эстрадный талант В школе при Бакинской консерватории Муслима Магомаева заметил виолончелист Владимир Аншелевич и решил дополнительно заниматься вокалом с талантливым учеником. Мастер не ставил голос юному певцу, а лишь показывал, как его филировать — осторожно и постепенно раскрывать все индивидуальные особенности. Это позволило избежать и последствий при подростковой ломке.Магомаев совмещал оперные выступления с эстрадными, неизменно включая в программу композиции о родине. "Город мой Баку" до сих пор считается одной из песен-символов, воспевающих столицу Азербайджана.Когда молодому исполнителю предложили стать солистом Большого театра, он отказался: не хотел сковывать себя только оперным жанром. Хотя в репертуаре у него уже были партии в "Тоске" и "Севильском цирюльнике" и ему аплодировали зрители на лучших академических площадках страны.Опала за дружбу: отказ от эмиграции и помощь всесильного АндроповаМагомаев всегда старался поддерживать коллег и друзей. Правда, однажды отзывчивость чуть не стоила ему карьеры. В конце 60-х он узнал, что у ансамбля песни и пляски Донских казаков нет денег на приличные костюмы, а коллективу предстояли важные гастроли в Москве. Магомаев вызвался помочь. И для этого отработал стадионный концерт. Вместо одного отделения пел два часа: публика не отпускала. Естественно, артисту заплатили повышенный гонорар. И это не понравилось ОБХСС. Началось разбирательство, причем Магомаев тогда был на гастролях во Франции. Ему предложили не возвращаться в СССР, но певец отказался: вины за собой он не чувствовал, да и ни о какой эмиграции не думал. За музыканта вступился сам глава КГБ Юрий Андропов — и дело закрыли.А небольшую вынужденную паузу, когда концертов за пределами Азербайджана не было, Магомаев использовал себе на пользу: окончил Бакинскую консерваторию по классу вокала и стал дипломированным певцом.Голос детства: один за всех в "Бременских музыкантах"Голосом Магомаева поют герои в знаменитой анимационной картине "По следам бременских музыкантов". Создатели хита — Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков — решили пригласить певца на смену Олегу Анофриеву, и Магомаев исполнил партии сразу нескольких персонажей: Трубадура, Сыщика и Атаманши.Истинная любовь: его ТамараВ жизни Магомаева была и настоящая любовь — на сцене родной Бакинской консерватории в начале 70-х он познакомился с певицей Тамарой Синявской. Их роман перерос в один из самых красивых и знаменитых браков. Синявская и Магомаев порой выступали в общих программах, но никогда не ограничивали творческую свободу друг друга. И всю жизнь он поддерживал ее, а она — его.Отказ от сцены и бессмертие: как уходил мэтр На пороге 60-летия Магомаев принял решение отказаться от сценической карьеры. Сосредоточился на сочинении музыки, а также на живописи, которой увлекался еще с юности. На вопросы журналистов, почему не хочет дальше выступать, он отвечал, что у каждого таланта свой срок и перешагивать его не стоит. Хотя никаких проблем с голосом у певца не было.Когда Магомаев ушел из жизни из-за болезни сердца, в последний путь его провожали тысячи поклонников. И на прощании, конечно, звучали его песни — те, что навсегда обеспечили ему бессмертие.
https://ria.ru/20220731/pekha-1805854536.html
азербайджан
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71302/92/713029205_0:0:2155:1617_1920x0_80_0_0_e67ce44234beef322294ae94f8ddcaaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий андропов, василий ливанов, юрий энтин, азербайджан, москва, франция, большой театр, муслим магомаев
Шоубиз, Юрий Андропов, Василий Ливанов, Юрий Энтин, Азербайджан, Москва, Франция, Большой театр, Муслим Магомаев
08:00 17.08.2022 (обновлено: 08:03 17.08.2022)
 

Путь к бессмертию: невероятная карьера и любовь Муслима Магомаева

© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанкМуслим Магомаев
Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Талант Муслима Магомаева — уникальный и многогранный. Его называли "нашим Элвисом" — возможно, из-за невероятного бархатного тембра, который бесподобно звучал и в оперных ариях, и в лирических композициях, и в фантастических по драйву эстрадных песнях. Сегодня певцу исполнилось бы 80 лет.

Повезло с учителем: и оперный, и эстрадный талант

В школе при Бакинской консерватории Муслима Магомаева заметил виолончелист Владимир Аншелевич и решил дополнительно заниматься вокалом с талантливым учеником. Мастер не ставил голос юному певцу, а лишь показывал, как его филировать — осторожно и постепенно раскрывать все индивидуальные особенности. Это позволило избежать и последствий при подростковой ломке.
Магомаев совмещал оперные выступления с эстрадными, неизменно включая в программу композиции о родине. "Город мой Баку" до сих пор считается одной из песен-символов, воспевающих столицу Азербайджана.
Когда молодому исполнителю предложили стать солистом Большого театра, он отказался: не хотел сковывать себя только оперным жанром. Хотя в репертуаре у него уже были партии в "Тоске" и "Севильском цирюльнике" и ему аплодировали зрители на лучших академических площадках страны.

Опала за дружбу: отказ от эмиграции и помощь всесильного Андропова

Магомаев всегда старался поддерживать коллег и друзей. Правда, однажды отзывчивость чуть не стоила ему карьеры. В конце 60-х он узнал, что у ансамбля песни и пляски Донских казаков нет денег на приличные костюмы, а коллективу предстояли важные гастроли в Москве. Магомаев вызвался помочь. И для этого отработал стадионный концерт.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкПевец Муслим Магомаев
Певец Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Певец Муслим Магомаев
Вместо одного отделения пел два часа: публика не отпускала. Естественно, артисту заплатили повышенный гонорар. И это не понравилось ОБХСС. Началось разбирательство, причем Магомаев тогда был на гастролях во Франции. Ему предложили не возвращаться в СССР, но певец отказался: вины за собой он не чувствовал, да и ни о какой эмиграции не думал. За музыканта вступился сам глава КГБ Юрий Андропов — и дело закрыли.
А небольшую вынужденную паузу, когда концертов за пределами Азербайджана не было, Магомаев использовал себе на пользу: окончил Бакинскую консерваторию по классу вокала и стал дипломированным певцом.

Голос детства: один за всех в "Бременских музыкантах"

Голосом Магомаева поют герои в знаменитой анимационной картине "По следам бременских музыкантов". Создатели хита — Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков — решили пригласить певца на смену Олегу Анофриеву, и Магомаев исполнил партии сразу нескольких персонажей: Трубадура, Сыщика и Атаманши.
© Союзмультфильм (1969) Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
Кадр из мультфильма Бременские музыканты
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

Истинная любовь: его Тамара

В жизни Магомаева была и настоящая любовь — на сцене родной Бакинской консерватории в начале 70-х он познакомился с певицей Тамарой Синявской. Их роман перерос в один из самых красивых и знаменитых браков. Синявская и Магомаев порой выступали в общих программах, но никогда не ограничивали творческую свободу друг друга. И всю жизнь он поддерживал ее, а она — его.

Отказ от сцены и бессмертие: как уходил мэтр

На пороге 60-летия Магомаев принял решение отказаться от сценической карьеры. Сосредоточился на сочинении музыки, а также на живописи, которой увлекался еще с юности. На вопросы журналистов, почему не хочет дальше выступать, он отвечал, что у каждого таланта свой срок и перешагивать его не стоит. Хотя никаких проблем с голосом у певца не было.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИзвестный певец Муслим Магомаев
Известный певец Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Известный певец Муслим Магомаев
Когда Магомаев ушел из жизни из-за болезни сердца, в последний путь его провожали тысячи поклонников. И на прощании, конечно, звучали его песни — те, что навсегда обеспечили ему бессмертие.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха выступает на своем юбилейном концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге, 31 июля 2012 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00Шоубиз
Первая во всем Эдита Пьеха: от эмигрантки до мировой суперзвезды
 
ШоубизЮрий АндроповВасилий ЛивановЮрий ЭнтинАзербайджанМоскваФранцияБольшой театрМуслим Магомаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала