Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные

30 мая
День
Вечер
Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".