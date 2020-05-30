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Культура
2020-05-30T00:00
https://ria.ru/20200530/1572201782.html
Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные
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РИА Новости

Что смотреть онлайн 30 и 31 мая. Расписание трансляций на выходные

00:00 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ёлка
Певица Ёлка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Концерт певицы Елки и танцевальный стрим известного диджея Дэвида Гетта, премьера документального фильма Теодора Курентзиса и марафон в поддержку независимых книжных магазинов "Редкие виды" — рассказываем, как интересно провести дома последние майские выходные в традиционной подборке РИА Новости.

30 мая

С 2:30 (30 мая) до 1:30 (31 мая) доступна запись постановки Метрополитен-оперы "Сомнамбула". У американской писательницы и режиссера Мэри Циммерман артисты репетируют будущую премьеру и строят отношения друг с другом. В ролях — Натали Дессей, Хуан Диего Флорес.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль "Три поросенка" Сергея Руббе в постановке Сергея Ерофеева.
В 11:00 Ханты-Мансийский театр кукол предлагает посмотреть видеозапись детского спектакля "Непослушная снежинка". Постановка Елены Евстроповой.

День

В 12:00 в музыкальном Театре Чихачева можно подключиться к трансляции сказки "Колобок".
В 13:00 Венская опера начнет показ детской версии постановки "Золушка". Запись 2018 года, дирижирует Вольф Вернер, в ролях — Брайони Дуайер, Кэролайн Венборн, Ульрике Хельцель и Симина Иван.
В 15:00 Музей Востока проводит онлайн-лекцию "Три цвета: белый, черный, красный. Образ красавицы во Вьетнаме".
В 15:00 проект “Большие гастроли” представит спектакль "Колобок" по мотивам русской народной сказки. Прямая трансляция из Санкт-Петербургского Большого театра кукол, режиссер — Руслан Кудашов.
© предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского Большого театра куколСцена из спектакля "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол
Сцена из спектакля Колобок Санкт-Петербургского Большого театра кукол
© предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского Большого театра кукол
Сцена из спектакля "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол
В 16:00 Винзавод продолжает серию бесед с современными художниками. В этот раз участвуют Евгений Антуфьев, Иван Горшков и Ирина Корина.
В 16:00 Театр имени Сац запланировал показ постановки "Басни Крылова или ЗвероОпера", премьера которой состоялась в 2019 году.
В 16:00 в Электротеатре Станиславский в проекте “Кинотеатр Бориса Юхананова” можно посмотреть фильм Александра Белоусова о постановке "Голем" (2007).
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется “Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Режиссер Денис Радченко, дирижирует Петр Белякин.
В 17:00 Пермский Театр-Театр предлагает посмотреть постановку "Летучий корабль" Дамира Салимзянова. Музыка Максима Дунаевского, тексты песен Юрия Энтина.
В 18:00 “Балтийский дом” к своему 30-летию запланировал трансляцию спектакля “Маскарад” Государственного Малого театра Вильнюса. Режиссер — Римас Туминас, постановка 1997 года. В главных ролях – Арвидас Дапшис (Арбенин), Адрия Чепайте (Нина), Инга Бурнейкайте (Баронесса) и другие.
В 18:00 Государственный драматический театр Дрездена открывает доступ к "Мамаше Кураж и ее детям" Армина Петраса по пьесе Бертольта Брехта.

Вечер

В 19:00 в МДТ — Театре Европы можно посмотреть шекспировского “Короля Лира” в версии Льва Додина.
В 19:00 в Новой опере представят постановку "Дидона и Эней". Это диптих, в который вошла одноименная барочная опера Генри Перселла и произведение Майкла Наймана “Dido. Пролог”. Главные роли исполняют Илья Кузьмин и Виктория Яровая.
В 19:00 в РАМТе можно посмотреть спектакль “Ксения Петербургская”. За пьесу Вадима Леванова взялась режиссер Наталья Шумилкина, главную роль исполнила Татьяна Матюхова.
© предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театраСцена из спектакля "Ксения Петербургская" Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля Ксения Петербургская Российского академического молодежного театра
© предоставлено пресс-службой Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля "Ксения Петербургская" Российского академического молодежного театра
В 19:00 ТЮЗе Брянцева начинается показ “Время Ч”. Игра-размышление по рассказам Антона Чехова в постановке Владимира Чернышова.
В 19:00 Псковский пушкинский театральный фестиваль приглашает на трансляцию спектакля Театра Ленсовета "Пиковая дама. Игра" по мотивам пушкинской повести. Режиссер — Евгения Сафонова.
В 19:00 в Ленкоме начнется посвященный памяти Олега Янковского “Вишневый сад” в постановке Марка Захарова и Игоря Фокина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

Генеральная репетиция спектакля Вишневый сад в постановке Марка Захарова в театре Ленком
1 из 4

Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
2 из 4

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

Генеральная репетиция спектакля Вишневый сад в постановке Марка Захарова в театре Ленком
3 из 4

Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

Генеральная репетиция спектакля Вишневый сад в постановке Марка Захарова в театре Ленком
4 из 4

Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Александра Захарова в роли Раневской, Александр Збруев в роли Гаева и Олеся Железняк в роли Вари в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Александра Захарова в роли Раневской в спектакле "Вишневый сад" в театре "Ленком".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В 19:00 начнется выступление “Нейромонаха Феофана”, который считается единственным в России проектом жанра “фолк-драм-н-бейс”.
В 19:00 стартует домашний концерт Елки. Певица исполнит свои известные хиты — некоторые с собственного балкона, а также пообщается со зрителями.
В 20:00 гамбургский Театр Талия, который проводит Неделю Шекспира, открывает доступ к записи "Гамлета". Постановка Люка Персеваля, премьера состоялась в 2010 году.
В 20:00 Благотворительный фонд "Галчонок" отмечает восьмой день рождения. Обещают зажигательные треки от диджеев, среди гостей — Ида Галич, Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава и другие.
Элджей & Era Istrefi - Sayonara Детка
Вчера, 08:00Культура
Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube
В 21:00 можно попасть в Венскую оперу на “Женитьбу Фигаро”. Дирижер Саша Гетцель, в ролях Лука Писарони, Ольга Безсмертна и Анита Хартиг.
В 21:30 Театр "Комеди Франсез" покажет "Преданную служанку" Карло Гольдони в постановке Жака Лассаля.
В 22:00 музыкант Томас Мраз, исполнитель в жанрах нового R'n'B и неосоула, даст живой онлайн-концерт на автопаркинге в Петербурге.

31 мая

В 02:00 стартует живой концерт одного из лучших диджеев в мире Дэвида Гетта. Танцевальный стрим из Нью-Йорка для тех, кому не спится.
С 2:30 (31 мая) до 1:30 (1 июня) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись комической мелодрамы Гаэтано Доницетти “Любовный напиток". Критики особенно отмечают игру и мастерство южноафриканской сопрано Притти Йенде.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на постановку "Терем-теремок. Сладкая история".

День

В 12:00 в Театре Чихачева начнется мюзикл по сказке Льва Толстого “Три медведя”.
В 12:00 Театриум на Серпуховке планирует показать постановку Терезы Дуровой "Японская сказка. Меч самурая". Волшебное путешествие в Древнюю Японию.
В 13:00 стартует десятичасовой музыкальный марафон в поддержку пяти независимых книжных "Редкие виды". Участвуют Найк Борзов, Вера Полозкова, Рената Литвинова, группа “Хадн Дадн” и другие.
В 14:00 на сайте оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna пройдет премьера документального фильма "Plan B". Среди участников — Марина Абрамович, Хельмут Лахенман, Питер Селларс и другие.
В 15:00 проект “Большие гастроли” приглашает посмотреть сказку "Богатырь Степан Ромашкин". Постановка Алтайского государственного театра кукол "Сказка", режиссер Наталья Войдак.
© предотавлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Богатырь Степан Ромашкин "Алтайского государственного театра кукол "Сказка" (г. Барнаул)
Сцена из спектакля Богатырь Степан Ромашкин Алтайского государственного театра кукол Сказка (г. Барнаул)
© предотавлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Богатырь Степан Ромашкин "Алтайского государственного театра кукол "Сказка" (г. Барнаул)
В 15:00 в Театре "Комеди Франсез" стартует показ "Я сидела в доме и ждала, когда дождь придет" Жана-Люка Лагарса.
В 17:00 в Пермской краевой филармонии покажут музыкальную "Сказку про Иванушку-дурачка". Режиссер – Ярослав Колчанов.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета начнется комедийный спектакль “Тщетная предосторожность”. Музыкальный руководитель — Илья Гайсин, дирижер — Дамир Максутов.
Елизавета Бам, аудиоспектакль Мобильного художественного театра
22 мая, 08:00Культура
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В 17:00 Пермский театр-театр предлагает посмотреть вторую часть концерта "Песня не прощается с тобой".
В 17:00 Псковский пушкинский театральный фестиваль приглашает на постановку-фантазию "Салтан" Саратовского ТЮЗа. Режиссер Артем Кузин предложил новую версию сюжета знакомой с детства сказки.

Вечер

В 18:00 “Балтийский дом” запланировал показ "Отелло" вильнюсского театра Мено Фортас. Режиссер Эймунтас Някрошюс главной стихией сделал море: все герои-мужчины пьесы стали моряками. Спектакль идет на литовском языке с русским дубляжом.
В 19:00 стартует концерт группы Бориса Гребенщикова “Аквариум”.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Поэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
В 19:00 Новая опера представляет постановку "Евгений Онегин", премьера которой состоялась в 1996 году. “Лирические сцены в семи картинах” — так описал свою работу режиссер Евгений Колобов.
В 19:00 в театре Вахтангова стартует показ одного из самых успешных в репертуаре спектаклей — “За двумя зайцами”. Образ Прони Прокоповны в разное время исполняла не только Мария Аронова (как раз она играет в записи 2009 года), но и Ольга Тумайкина, Анна Антонова. А вот Михаил Васьков более 15 лет воплощает на сцене образ незадачливого альфонса Голохвостого.
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В 19:00 Уральский филармонический оркестр приглашает на "Фантастическую симфонию" Берлиоза.
В 19:00 в ТЮЗе Брянцева начнется “Зимняя сказка” по одной из последних пьес Шекспира. Спектакль номинировался на “Золотую маску”. Режиссер — Уланбек Баялиев.
В 19:00 МХТ запланировал трансляцию вечера к юбилею Иосифа Бродского "Потому что искусство поэзии требует слов…". Режиссер — Марина Брусникина.
Частный музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
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В 19:00 Псковский пушкинский театральный фестиваль приглашает на “Марию” по пьесе Исаака Бабеля. Действие постановки Омского драматического театра разворачивается в революционном Петрограде. Режиссер — Георгий Цхвирава.
В 19:00 можно подключиться к трансляции “Талантов и поклонников” в театре Сатиры — классическая постановка знаменитой комедии Александра Островского.
В 20:00 Балет Москва подготовил премьеру постановки об опыте самоизоляции “Прощай, старый мир!”. Хореограф — Владимир Варнава, самый молодой лауреат премии “Золотая маска”.
В 20:00 гамбургский Театр Талия открывает доступ к спектаклю "Гамлет-машина" Хайнера Мюллера, который был поставлен Робертом Уилсоном октябре 1986 года.
В 20:00 Гоголь-Центр будет показывать спектакль Кирилла Серебренникова "Войцек" поставленный в Национальном театре Латвии. Действие переносится из военного лагеря в музей современного искусства, а эксперимент над человеком переходит из чисто социального в художественный.
В 21:00 в Венской опере можно оценить “Арабеллу" Рихарда Штрауса. Дирижирует Петер Шнайдер.

Что еще посмотреть

До 7 июня двадцать международных кинофестивалей, включая Берлинский и Каннский, объединились, чтобы представить онлайн игровые и документальные фильмы, а также короткометражки. Показы проводят бесплатно.
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