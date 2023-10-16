https://ria.ru/20231016/soboleznovaniya-1903064870.html

Юрий Энтин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Гладкова

Юрий Энтин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023

Юрий Энтин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Гладкова

Поэт Юрий Энтин рассказал, что композитор Геннадий Гладков был для него другом и соавтором на протяжении долгих лет, и они не разлучались "до вчерашнего дня". РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:39

2023-10-16T14:39

2023-10-16T15:21

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Поэт Юрий Энтин рассказал, что композитор Геннадий Гладков был для него другом и соавтором на протяжении долгих лет, и они не разлучались "до вчерашнего дня". Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его помощник Малик Аминов. "С Гладковым я познакомился случайно в августе 1962 года. Случилось это при таких обстоятельствах: я выступал с пародиями впервые в жизни, и один из зрителей подошел ко мне, взял за руку и сказал: "Знаете, мне очень понравились ваши пародии. У меня есть друг - он студент первого курса консерватории. Он хочет познакомиться с поэтом, чтобы вместе писать песни". Я согласился и познакомился с Геннадием Гладковым. С этого момента мы с ним не разлучались как друзья и как соавторы до вчерашнего дня", - сообщил РИА Новости Энтин. Поэт отметил, что разговаривал с Гладковым позавчера и строил совместные планы: 18 октября они должны были встретиться на творческом вечере композитора в "Москонцерт Холле". Теперь, по его словам, вечер обязательно состоится, но уже будет посвящен памяти Гладкова. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

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