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"Большие гастроли" покажут новую программу спектаклей российских театров
Всероссийский проект "Большие гастроли" с 30 июня по 12 июля представит программу "Летний калейдоскоп" из спектаклей российских театров, постановки которых еще... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:21
культура
самоизоляция
театр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541261_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_c0ac9da091a35526a310ef07fa989384.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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самоизоляция, театр, новости культуры

"Большие гастроли" покажут новую программу спектаклей российских театров

11:21 30.06.2020
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© Фото : Театр-театрФрагмент спектакля "Летучий корабль", Театр-театр
Фрагмент спектакля Летучий корабль, Театр-театр
© Фото : Театр-театр
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Всероссийский проект "Большие гастроли" с 30 июня по 12 июля представит программу "Летний калейдоскоп" из спектаклей российских театров, постановки которых еще не транслировались в онлайн-туре, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Спектакли "Больших гастролей-онлайн" рассчитаны на зрителей всех возрастов и разнообразие интересов. В течение двух недель взрослые и дети увидят новые работы молодежных коллективов, театров кукол и теней, драматических и музыкальных из театров из центра и регионов. В рамках "Летнего калейдоскопа" покажут свои постановки – театры Саратова, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Белгорода, Москвы, Мурманска, Екатеринбурга, Липецка, Нерюнгри.
В жанровом калейдоскопе программы – балет Чайковского, драмы Гоголя и Булгакова, Сервантеса и Свифта. Зрители увидят спектакль "Ваня Датский", созданный по сказу архангельского писателя ХХ века Бориса Шергина, стилизацию под античность "Георгий Победоносец" в стихах современного поэта Константина Скворцова.
Детский театр теней – единственный в России коллектив, владеющий всеми техниками китайского теневого театра на экране, управлением силуэтной куклой на ширме и искусством живой актерской игры на авансцене.
Самых юных зрителей ждут кукольные представления по мотивам русских и румынских народных сказок, а также мюзикл "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина.
"Большие гастроли-онлайн" предлагают ежедневные трансляции, которые можно смотреть из любой точки мира, подключившись к прямому бесплатному эфиру на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, "Одноклассники", YouTube, а также на сайте Большиегастроли.рф в разделе Online.
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