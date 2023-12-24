https://ria.ru/20231224/konkurs-1917814162.html

Назван победитель телевизионного конкурса "Синяя птица"

Назван победитель телевизионного конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 25.12.2023

Назван победитель телевизионного конкурса "Синяя птица"

В эфире телеканала "Россия" состоялся финал десятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", победителем которого стал восьмилетний скрипач... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T23:33

2023-12-24T23:33

2023-12-25T01:58

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В эфире телеканала "Россия" состоялся финал десятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", победителем которого стал восьмилетний скрипач Лука Моромов из села Большая Шильна (Республика Татарстан).Музыкант получил знаменитую статуэтку проекта "Перо Синей птицы" и главный приз в один миллион рублей. "В десятом сезоне, мне кажется, достойно победил Лука Моромов, потому что он – уникальный музыкант. В свои восемь лет – этакий юный Моцарт, который совершенно потрясающе владеет скрипкой, эрудит, искренне наивный, фантастический мальчишка! Я думаю, что у него великое будущее", – прокомментировал победу Луки один из членов жюри актер Сергей Безруков.В финальный этап вышли девять конкурсантов, включая Луку. Все они представили яркие и красивые номера. Среди юных талантов, отобранных членами жюри и в результате голосования зрителей, были: Владимир Рублев (фортепиано), Елисей Иващиненко (баян), Сергей Шумило (воздушная гимнастика), Анна Чевтаева (вокал), Лука Моромов (скрипка), Дильназ Майжегишева (вокал), Антонина Цветкова (эквилибр на тростях), Екатерина Шпилевская (пилон) и Роман Кобелев (баян).В финале "Синей птицы" лучшим педагогам и наставникам режиссер Никита Михалков вручил специальный грант проекта. Его обладателями стали Ирина Викторовна Скрябина (г. Краснодар), Наталья Валентиновна Вергизова (г. Оса, Пермский край), Игорь Михайлович Лерман (г. Набережные Челны), Виктор Михайлович Вовк (г. Донецк)."Этот проект – замечательная история, и поэтому он так долго живет! Для меня большая радость, что в этот юбилейный сезон я получил возможность поздравить и вручить гранты учителям – это самое главное. Потрясающе то, что на "Синюю птицу" слетаются участники из маленьких городов, и о них узнает большая страна. Педагоги, учителя, вы делаете величайшее дело!", – сказал Михалков. Десятый сезон проекта завершился в новогодней уютной атмосфере. Каждого участника поддерживала его семья, которая угощала всех в зале любимыми блюдами собственного приготовления. В конце выпуска со сцены прозвучала серенада "Луч солнца золотого" в исполнении автора слов Юрия Энтина, а также всех финалистов, их семей, ведущей Дарьи Златопольской и членов жюри. За роялем в этом время аккомпанировал выпускник "Синей птицы" Иван Бессонов.

https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал), республика татарстан (татарстан), сергей безруков, никита михалков, юрий энтин, новости культуры, музыка