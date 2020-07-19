Многоликий вы наш. К 85-летию Василия Ливанова

Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Василий Ливанов многообразен и многолик: знаменитый Холмс — лишь небольшая, хотя чрезвычайно важная часть его творческой биографии. В день 85-летия Василия Борисовича самое время вспомнить про то, как же много он сделал. О его ролях, голосе, дружбе и книгах — в материале РИА Новости.

Холмс. Шерлок Холмс

Он действительно невероятно похож на Холмса. Вот только не на Шерлока, а на его старшего брата Майкрофта — во всяком случае, умеет сохранять поразительную молчаливость, дистанцироваться от сплетен и слухов современного шоу-бизнеса, но при этом бесспорно и безусловно присутствовать в культурном поле.

Ему невероятно тесно в одном амплуа. Хотя, если разобраться, то всего, что он сделал в кинематографе, хватило бы не на одну актерскую судьбу. Да, на первом месте тут знаменитый сыщик из серии фильмов Игоря Масленникова: стопроцентное и актерское, и режиссерское попадание во всемирно узнаваемый образ.

Что и неудивительно — режиссер тщательно проанализировал все существовавшие до этого экранизации рассказов Конан Дойла, но в итоге выбрал абсолютно работающую формулу. Иcточником вдохновения послужили знаменитые рисунки Сидни Пэджета, первого иллюстратора рассказов о Холмсе.

© Фото : Alex Werner Private Collection Знаменитые иллюстрации Сидни Пэджета, представленные на выставке о Шерлоке Холмсе © Фото : Alex Werner Private Collection Знаменитые иллюстрации Сидни Пэджета, представленные на выставке о Шерлоке Холмсе

И возникший на экране гений дедуктивного метода был невероятно похож на привычного англичанам Холмса — не зря даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!"

Впрочем, вторым безусловным рецептом успеха стал фантастический тандем Ливанов — Соломин: пожалуй, впервые за долгие годы доктор Ватсон стал не просто тенью главного героя, а превратился в полноценного — и невероятно обаятельного! — персонажа.

© Ленфильм (1980) Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона 1 из 4 Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона © Ленфильм (1980) © Ленфильм (1983) Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса 2 из 4 Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса © Ленфильм (1983) © Ленфильм (1980) Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра" 3 из 4 Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра" © Ленфильм (1980) © РИА Новости / Дмитрий Донской Перейти в фотобанк 1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 4 из 4 1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". © РИА Новости / Дмитрий Донской Перейти в фотобанк 1 из 4 Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона © Ленфильм (1980) 2 из 4 Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса © Ленфильм (1983) 3 из 4 Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра" © Ленфильм (1980) 4 из 4 1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". © РИА Новости / Дмитрий Донской Перейти в фотобанк

Между Ливановым и Соломиным сложилась крепкая мужская дружба, которая продолжалась вплоть до смерти Соломина. Холмс и Ватсон были неразлучны — не зря напротив британского консульства в Москве установлен памятник знаменитому сыщику и его верному другу.

Впрочем, к своему экранному Холмсу Ливанов относится с определенной долей иронии — вполне британской, кстати говоря. Он не чурался и выпуска книги воспоминаний о съемках фильма, и о возвращении к образу Холмса — что в мультиках (особенно хорош его эпизодический пес-сыщик из великолепного бурлеска "Пес в сапогах"), что в радиопостановках и даже в компьютерных играх!

Кстати, у Масленникова была идея после заключительной серии о Холмсе — "Двадцатый век начинается" — снять еще одну, причем основанную далеко не на рассказах Конан Дойла. Холмс и Ватсон должны были оказаться в России начала ХХ века, где им предстояло расследовать разнообразные "эксы" — грабежи и теракты, устраиваемые русскими революционерами. В наметках сценария была даже история о том, как Холмс пытается поймать Сталина, устраивавшего налеты на банки в Тбилиси. Но советский телесериал так и остался одной из самых ярких и, по большому счету, весьма бережных и любовно сделанных классических экранизаций.

Царь, Карлсон, пес, удав и Дон Кихот

Но не Холмсом единым наполнена кинокарьера Ливанова: тут есть и совершенно блестящий Николай I из "Звезды пленительного счастья" Владимира Мотыля, и профессор Стравинский из "Мастера и Маргариты", и великолепный дуэт с собственным отцом — легендарным Борисом Ливановым — в "Слепом музыканте", экранизации повести Владимира Короленко.

Одной из самых важных своих киноработ Ливанов считает Дон Кихота в собственном фильме "Дон Кихот возвращается" — работу выстраданную, выношенную, выверенную, но, увы, пришедшуюся на конец 90-х — не самое лучшее время для отечественного кинематографа.

"Я хочу снять историю о старом рыцаре и его друге — ослином пастухе," — говорил Ливанов. Его дуэт с Арменом Джигарханяном (сыграл Санчо Пансу) — это рассказ о дружбе двух чистых и наивных душ, которые во все времена приходятся не ко двору…

Режиссер и сценарист Ливанов — еще одна сторона его творческой натуры, ничуть не менее значительная. Тут и придуманные им вместе с Юрием Энтиным и композитором Геннадием Гладковым "Бременские музыканты", и мультипликационная экранизация "Синей птицы" Метерлинка, и один из самых трогательных и завораживающих советских мультфильмов — "Паучок Ананси и волшебная палочка".

А скольким персонажам он подарил свой незабываемый тембр! Тут и Карлсон, и великолепный Черный Кот из серии мультфильмов о Котенке по имени Гав, и мудрый Удав, и наивный Дядюшка Ау, и, конечно же, обожаемый всеми крокодил Гена. И каждая из этих, казалось бы, простых и понятных работ несет на себе все тот же отпечаток большого мастерства, согласуясь с принципом "для детей надо работать так же, как и для взрослых, только лучше".

Мастер точной мысли

Василий Борисович еще и писатель: несколько раз издавались его собрания сочинений, и это не просто "актерская проза", а большая и качественная литература. Острая, а порой откровенно трогательная. Повесть "Мой любимый клоун" — отличный образец глубокого житейского повествования, вместе с тем демонстрирующего и мудрость автора, и зрелость его стиля, и умение великолепно выстраивать историю: точную, понятную, по-кинематографически логичную и емкую по сути.

Ливанов — мастер точной мысли: это ему принадлежала идея фильма об Андрее Рублеве, которую он рассказал Андрону Кончаловскому (причем сам и хотел сыграть Рублева — но, увы, не случилось). Да и в каждом из своих рассказов или сценариев у него появляются четкие сюжетные рамки, которые наполняются персонажами и начинают жить своей простой, но невероятно яркой жизнью.

Год назад вышла его очередная киноработа — фильм "Медный всадник России", историческая драма о судьбе скульптора Фальконе и о создании одного из самых знаменитых памятников в нашей стране.

Картина символичная — как "Шерлок Холмс" зародился на "Ленфильме", так и знаменитый "Медный всадник", ставший символом киностудии, фактически оживает в новом проекте Ливанова.