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Многоликий вы наш. К 85-летию Василия Ливанова
Василий Ливанов многообразен и многолик: знаменитый Холмс — лишь небольшая, хотя чрезвычайно важная часть его творческой биографии. В день 85-летия Василия... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:00
культура
владимир мотыль
шерлок холмс
василий ливанов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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владимир мотыль, шерлок холмс, василий ливанов, ленфильм, армен джигарханян

Многоликий вы наш. К 85-летию Василия Ливанова

08:00 19.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкЗаслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Василий Ливанов многообразен и многолик: знаменитый Холмс — лишь небольшая, хотя чрезвычайно важная часть его творческой биографии. В день 85-летия Василия Борисовича самое время вспомнить про то, как же много он сделал. О его ролях, голосе, дружбе и книгах — в материале РИА Новости.

Холмс. Шерлок Холмс

Он действительно невероятно похож на Холмса. Вот только не на Шерлока, а на его старшего брата Майкрофта — во всяком случае, умеет сохранять поразительную молчаливость, дистанцироваться от сплетен и слухов современного шоу-бизнеса, но при этом бесспорно и безусловно присутствовать в культурном поле.
Ему невероятно тесно в одном амплуа. Хотя, если разобраться, то всего, что он сделал в кинематографе, хватило бы не на одну актерскую судьбу. Да, на первом месте тут знаменитый сыщик из серии фильмов Игоря Масленникова: стопроцентное и актерское, и режиссерское попадание во всемирно узнаваемый образ.
Что и неудивительно — режиссер тщательно проанализировал все существовавшие до этого экранизации рассказов Конан Дойла, но в итоге выбрал абсолютно работающую формулу. Иcточником вдохновения послужили знаменитые рисунки Сидни Пэджета, первого иллюстратора рассказов о Холмсе.
© Фото : Alex Werner Private CollectionЗнаменитые иллюстрации Сидни Пэджета, представленные на выставке о Шерлоке Холмсе
Знаменитые иллюстрации Сидни Пейджета представленные на выставке о Шерлоке Холмсе
© Фото : Alex Werner Private Collection
Знаменитые иллюстрации Сидни Пэджета, представленные на выставке о Шерлоке Холмсе
И возникший на экране гений дедуктивного метода был невероятно похож на привычного англичанам Холмса — не зря даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!"
Впрочем, вторым безусловным рецептом успеха стал фантастический тандем Ливанов — Соломин: пожалуй, впервые за долгие годы доктор Ватсон стал не просто тенью главного героя, а превратился в полноценного — и невероятно обаятельного! — персонажа.
© Ленфильм (1980)Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона
Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона
1 из 4
Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона
© Ленфильм (1980)
© Ленфильм (1983)Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
2 из 4
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
© Ленфильм (1983)
© Ленфильм (1980)Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра"
Кадр из фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
3 из 4
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра"
© Ленфильм (1980)
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".
Василий Ливанов и Виталий Соломин в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон
4 из 4
1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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1 из 4
Актер Виталий Соломин в роли доктора Ватсона
© Ленфильм (1980)
2 из 4
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
© Ленфильм (1983)
3 из 4
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра"
© Ленфильм (1980)
4 из 4
1987. Заслуженные артисты РСФСР Василий Ливанов (справа) в роли Шерлока Холмса и Виталий Соломин (слева) в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Между Ливановым и Соломиным сложилась крепкая мужская дружба, которая продолжалась вплоть до смерти Соломина. Холмс и Ватсон были неразлучны — не зря напротив британского консульства в Москве установлен памятник знаменитому сыщику и его верному другу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНародный артист России Василий Ливанов во время открытия памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону
Народный артист России Василий Ливанов во время открытия памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народный артист России Василий Ливанов во время открытия памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону
Впрочем, к своему экранному Холмсу Ливанов относится с определенной долей иронии — вполне британской, кстати говоря. Он не чурался и выпуска книги воспоминаний о съемках фильма, и о возвращении к образу Холмса — что в мультиках (особенно хорош его эпизодический пес-сыщик из великолепного бурлеска "Пес в сапогах"), что в радиопостановках и даже в компьютерных играх!
Кстати, у Масленникова была идея после заключительной серии о Холмсе — "Двадцатый век начинается" — снять еще одну, причем основанную далеко не на рассказах Конан Дойла. Холмс и Ватсон должны были оказаться в России начала ХХ века, где им предстояло расследовать разнообразные "эксы" — грабежи и теракты, устраиваемые русскими революционерами. В наметках сценария была даже история о том, как Холмс пытается поймать Сталина, устраивавшего налеты на банки в Тбилиси. Но советский телесериал так и остался одной из самых ярких и, по большому счету, весьма бережных и любовно сделанных классических экранизаций.

Царь, Карлсон, пес, удав и Дон Кихот

Но не Холмсом единым наполнена кинокарьера Ливанова: тут есть и совершенно блестящий Николай I из "Звезды пленительного счастья" Владимира Мотыля, и профессор Стравинский из "Мастера и Маргариты", и великолепный дуэт с собственным отцом — легендарным Борисом Ливановым — в "Слепом музыканте", экранизации повести Владимира Короленко.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Василий Ливанов в роли Саши в кинофильме "Коллеги". 1962 год. Режиссер Алексей Сахаров. Киностудия "Мосфильм".
Актер Василий Ливанов
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Артист Василий Ливанов в роли Саши в кинофильме "Коллеги". 1962 год. Режиссер Алексей Сахаров. Киностудия "Мосфильм".
© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Ленфильм (1975) / Перейти в фотобанк

Алексей Баталов в роли Трубецкого (в центре) и Василий Ливанов в роли Николая I (слева) в фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". 1975 год.

Эпизод из фильма Звезда пленительного счастья
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Алексей Баталов в роли Трубецкого (в центре) и Василий Ливанов в роли Николая I (слева) в фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". 1975 год.

© РИА Новости / Ленфильм (1975)
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© РИА Новости / Б. Виленкин / Перейти в фотобанк

Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в сцене из фильма "Неотправленное письмо". 1959 год.

Самойлова и Ливанов в сцене из фильма Неотправленное письмо
3 из 5

Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в сцене из фильма "Неотправленное письмо". 1959 год.

© РИА Новости / Б. Виленкин
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© РИА Новости / В.Пищальников

Кадр из фильма "Год как жизнь". Киностудия "Мосфильм". 1966 год. В роли Фридриха Энгельса — Андрей Миронов, в роли Георга Веерта — Василий Ливанов.

Кадр из фильма Год как жизнь. Киностудия Мосфильм. 1966 год. В роли Фридриха Энельса актер Андрей Александрович Миронов (слева), в роли Георга Веерта - Василий Борисович Ливанов.
4 из 5

Кадр из фильма "Год как жизнь". Киностудия "Мосфильм". 1966 год. В роли Фридриха Энгельса — Андрей Миронов, в роли Георга Веерта — Василий Ливанов.

© РИА Новости / В.Пищальников
© РИА Новости / А. Аракелян

Кадр из фильма режиссера Григория Рошаля "Суд сумасшедших". Киностудия "Мосфильм", 1961 год. В роли молодого ученого Вернера (слева) — Василий Ливанов.

Кадр из фильма режиссера Григория Львовича Рошаля (1899-1983) Суд сумасшедших. Киностудия Мосфильм, 1961 год. В роли молодого ученого Вернера (слева) - актер Василий Ливанов.
5 из 5

Кадр из фильма режиссера Григория Рошаля "Суд сумасшедших". Киностудия "Мосфильм", 1961 год. В роли молодого ученого Вернера (слева) — Василий Ливанов.

© РИА Новости / А. Аракелян
1 из 5
Артист Василий Ливанов в роли Саши в кинофильме "Коллеги". 1962 год. Режиссер Алексей Сахаров. Киностудия "Мосфильм".
© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 5

Алексей Баталов в роли Трубецкого (в центре) и Василий Ливанов в роли Николая I (слева) в фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". 1975 год.

© РИА Новости / Ленфильм (1975)
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3 из 5

Татьяна Самойлова и Василий Ливанов в сцене из фильма "Неотправленное письмо". 1959 год.

© РИА Новости / Б. Виленкин
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4 из 5

Кадр из фильма "Год как жизнь". Киностудия "Мосфильм". 1966 год. В роли Фридриха Энгельса — Андрей Миронов, в роли Георга Веерта — Василий Ливанов.

© РИА Новости / В.Пищальников
5 из 5

Кадр из фильма режиссера Григория Рошаля "Суд сумасшедших". Киностудия "Мосфильм", 1961 год. В роли молодого ученого Вернера (слева) — Василий Ливанов.

© РИА Новости / А. Аракелян
Одной из самых важных своих киноработ Ливанов считает Дон Кихота в собственном фильме "Дон Кихот возвращается" — работу выстраданную, выношенную, выверенную, но, увы, пришедшуюся на конец 90-х — не самое лучшее время для отечественного кинематографа.
"Я хочу снять историю о старом рыцаре и его друге — ослином пастухе," — говорил Ливанов. Его дуэт с Арменом Джигарханяном (сыграл Санчо Пансу) — это рассказ о дружбе двух чистых и наивных душ, которые во все времена приходятся не ко двору…
Режиссер и сценарист Ливанов — еще одна сторона его творческой натуры, ничуть не менее значительная. Тут и придуманные им вместе с Юрием Энтиным и композитором Геннадием Гладковым "Бременские музыканты", и мультипликационная экранизация "Синей птицы" Метерлинка, и один из самых трогательных и завораживающих советских мультфильмов — "Паучок Ананси и волшебная палочка".
© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

Кадр из мультипликационного фильма Синяя птица (Союзмультфильм 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.
1 из 4

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

Кадр из мультипликационного фильма Синяя птица (Союзмультфильм 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов
2 из 4

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

© РИА Новости / РИА Новости
© Союзмультфильм (1968)

Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон".

Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон
3 из 4

Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон".

© Союзмультфильм (1968)
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) с артистами, озвучивающими роли героев в фильме "Речка крокодила Гены» Кларой Румяновой (слева) и Василием Ливановым (справа).

Качанов, Румянова и Ливанов
4 из 4

Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) с артистами, озвучивающими роли героев в фильме "Речка крокодила Гены» Кларой Румяновой (слева) и Василием Ливановым (справа).

© РИА Новости / Владимир Родионов
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1 из 4

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

© РИА Новости / РИА Новости
2 из 4

Кадр из мультипликационного фильма "Синяя птица" ("Союзмультфильм", 1970 год). По мотивам одноименной пьесы-сказки Мориса Метерлинка. Режиссер Василий Ливанов.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 4

Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон".

© Союзмультфильм (1968)
4 из 4

Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) с артистами, озвучивающими роли героев в фильме "Речка крокодила Гены» Кларой Румяновой (слева) и Василием Ливановым (справа).

© РИА Новости / Владимир Родионов
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А скольким персонажам он подарил свой незабываемый тембр! Тут и Карлсон, и великолепный Черный Кот из серии мультфильмов о Котенке по имени Гав, и мудрый Удав, и наивный Дядюшка Ау, и, конечно же, обожаемый всеми крокодил Гена. И каждая из этих, казалось бы, простых и понятных работ несет на себе все тот же отпечаток большого мастерства, согласуясь с принципом "для детей надо работать так же, как и для взрослых, только лучше".

Мастер точной мысли

Василий Борисович еще и писатель: несколько раз издавались его собрания сочинений, и это не просто "актерская проза", а большая и качественная литература. Острая, а порой откровенно трогательная. Повесть "Мой любимый клоун" — отличный образец глубокого житейского повествования, вместе с тем демонстрирующего и мудрость автора, и зрелость его стиля, и умение великолепно выстраивать историю: точную, понятную, по-кинематографически логичную и емкую по сути.
© РИА Новости / Александр Яковлев / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Василий Ливанов на презентации книги, посвященной его 70-летию.
Народный артист РСФСР Василий Ливанов на презентации книги, посвященной своему 70-ти летию.
© РИА Новости / Александр Яковлев
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Народный артист РСФСР Василий Ливанов на презентации книги, посвященной его 70-летию.
Ливанов — мастер точной мысли: это ему принадлежала идея фильма об Андрее Рублеве, которую он рассказал Андрону Кончаловскому (причем сам и хотел сыграть Рублева — но, увы, не случилось). Да и в каждом из своих рассказов или сценариев у него появляются четкие сюжетные рамки, которые наполняются персонажами и начинают жить своей простой, но невероятно яркой жизнью.
Год назад вышла его очередная киноработа — фильм "Медный всадник России", историческая драма о судьбе скульптора Фальконе и о создании одного из самых знаменитых памятников в нашей стране.
Картина символичная — как "Шерлок Холмс" зародился на "Ленфильме", так и знаменитый "Медный всадник", ставший символом киностудии, фактически оживает в новом проекте Ливанова.
Орден Британской империи, награду, которую весьма редко получают иностранцы, Ливанову вручили с формулировкой "За заслуги перед театром и исполнительским искусством". Коротко, емко и точно. Абсолютно по-британски: во всяком случае, Холмс гордился бы подобной оценкой.
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КультураВладимир МотыльШерлок ХолмсВасилий ЛивановЛенфильмАрмен Джигарханян
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