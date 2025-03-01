Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
Актер Юра Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и личная жизнь артиста, карьера, фильмография и достижения, последние новости из жизни – в материале РИА Новости.
Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) – российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Бык", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак". Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию "Оскар".
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Детство и юность
Юра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутов. Отец и мать не имели отношения к актерской среде и не препятствовали увлечениям сына. Сам мальчик мечтал стать журналистом или космонавтом, посещал бальные танцы. В своих интервью актер не раз рассказывал, что благодарен родителям за то, что они никогда не пытались повлиять на выбор профессии.
Будучи подростком, Юра ходил в театральную студию. По окончании школы поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Уже в студенческие годы начал играть в театре и сниматься в кино. В вузе он и встретил свою будущую супругу, актрису Анну Шевчук.
Личная жизнь
Юра познакомился с будущей женой в 16 лет, Анне на тот момент было 18, молодые люди одновременно поступили в Щепкинское училище. Борисов признавался, что долго ухаживал за девушкой, а отношения у них начали складываться только к завершению четвертого курса, когда совместно работали над спектаклем "Зойкина квартира". Пара поженилась в 2014 году. Их первая дочь Марфа родилась в 2015 году, а в 2017 на свет появилась младшая – Акулина. Актер всегда подчеркивает, что его семья для него главное достижение и гордость.
Образование
После школы Юра по совету педагогов поступил в театральный вуз. Актёр окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в 2013 году. Он является выпускником курса педагогов Владимира Бейлиса и Виталия Иванова.
Карьера
По окончании театрального училища Юра был зачислен в труппу московского театра "Сатирикон", но пробыл там всего год – с 2013 по 2014. Сразу после ухода из театра карьера Борисова развивалась стремительно. Он стал востребованным актером в кино, принимал участие в разных проектах.
Однако его работа в кинематографе началась еще в 2010 году. Юра дебютировал с эпизодической ролью подростка в драме Андрея Звягинцева "Елена". Годом позже сыграл одну из главных ролей в сериале "У каждого своя война" – школьника Роберта Крохина. С 2015 по 2019 годы исполнил роли в военных фильмах "Дорога на Берлин" и "Т-34", а также сериале "Молодая гвардия" и криминальной драме "Бык".
В 2020-2021 годах Юра снялся в фильмах "Калашников", "Серебряные коньки", "Капитан Волконогов бежал", "Герда", сериале "Мир. Дружба. Жвачка" и других картинах.
Первый крупный зарубежный проект Юры Борисова – драма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть". Съемки проходили в 2021 году, а премьера ленты состоялась в 2024-м на Каннском кинофестивале и была отмечена Гран-при. Именно после выхода этой картины на Юру обратил внимание Шон Бейкер и позвал его в фильм "Анора".
Фильм "Мастер и Маргарита", где Борисов озвучил Кота Бегемота, вышел в начале 2024 года.
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Награды и достижения
В творческой биографии Юры Борисова множество ролей и награды на международных фестивалях. Еще во время учебы актер получил приз "Золотой лист" за участие в спектакле "Зойкина квартира" в 2013 году за лучшую мужскую роль среди выпускников Щепкинского училища.
Другие награды
- 2021 – премия "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (фильм "Калашников").
- 2022 – премия "Белый слон" в номинации "Лучшая главная мужская роль" (фильм "Капитан Волконогов бежал").
- 2024 – премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" (фильм "Анора").
Фильмография
- 2010 – "У каждого своя война" – Роберт Крохин.
- 2011 – "Елена" – приятель Санька.
- 2012 – "Метод Фрейда" – Сергей, грабитель, "Перелом" – Евгений.
- 2013 – "Погружение" – Дмитрий, "Мотыльки" – Павел Державин.
- 2014 – "Уходящая натура" – Игорь Звонарев.
- 2015 – "Молодая гвардия" – Сергей Тюленин, "Дорога на Берлин" – Сергей Огарков.
- 2017 – "Отчий берег" – Степан Морозов.
- 2018 – "Семь пар нечистых" – Сбоев, "Т-34" – Ионов.
- 2019 – "Бык" – Антон Быков, "Союз спасения" – Антон Арбузов, лейтенант гвардейского экипажа.
- 2020 – "Вторжение" – Ваня, "Серебряные коньки" – Алекс, "Фея" – главарь банды, "Аванпост" – лейтенант Максим Касаткин, "Калашников" – Михаил Калашников.
- 2020–2023 – "Мир! Дружба! Жвачка!" – Александр Волков (Алик-афганец).
- 2021 – "Капитан Волконогов бежал" – капитан Федор Волконогов, "Петровы в гриппе" – Саша, "Купе номер шесть" – Леха.
- 2022 – "Подельники" – Петр
- 2023 – "Кентавр" – Саша, таксист.
- 2024 – "Сто лет тому вперед" – Глот, "Анора" – Игорь.
Номинирован на премию "Оскар"
Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию. За победу в этой категории вместе с ним будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Лауреатов премии объявят 2 марта.
Юра Борисов сейчас
Артист пополняет копилку разноплановых ролей, участвует в разных проектах и пробует себя в новых амплуа. На февраль 2025 года запланирована премьера биографического музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина", где Борисов воплотил классика.
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