https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html

Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения

Юра Борисов: биография, личная жизнь, карьера

Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения

Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и... РИА Новости, 01.03.2025

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россия

юра борисов (актер)

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кинопремия "оскар"

культура

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и личная жизнь артиста, карьера, фильмография и достижения, последние новости из жизни – в материале РИА Новости.Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) – российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Бык", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак". Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию "Оскар".Детство и юностьЮра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутов. Отец и мать не имели отношения к актерской среде и не препятствовали увлечениям сына. Сам мальчик мечтал стать журналистом или космонавтом, посещал бальные танцы. В своих интервью актер не раз рассказывал, что благодарен родителям за то, что они никогда не пытались повлиять на выбор профессии.Будучи подростком, Юра ходил в театральную студию. По окончании школы поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Уже в студенческие годы начал играть в театре и сниматься в кино. В вузе он и встретил свою будущую супругу, актрису Анну Шевчук.Личная жизньЮра познакомился с будущей женой в 16 лет, Анне на тот момент было 18, молодые люди одновременно поступили в Щепкинское училище. Борисов признавался, что долго ухаживал за девушкой, а отношения у них начали складываться только к завершению четвертого курса, когда совместно работали над спектаклем "Зойкина квартира". Пара поженилась в 2014 году. Их первая дочь Марфа родилась в 2015 году, а в 2017 на свет появилась младшая – Акулина. Актер всегда подчеркивает, что его семья для него главное достижение и гордость.ОбразованиеПосле школы Юра по совету педагогов поступил в театральный вуз. Актёр окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в 2013 году. Он является выпускником курса педагогов Владимира Бейлиса и Виталия Иванова.КарьераПо окончании театрального училища Юра был зачислен в труппу московского театра "Сатирикон", но пробыл там всего год – с 2013 по 2014. Сразу после ухода из театра карьера Борисова развивалась стремительно. Он стал востребованным актером в кино, принимал участие в разных проектах.Однако его работа в кинематографе началась еще в 2010 году. Юра дебютировал с эпизодической ролью подростка в драме Андрея Звягинцева "Елена". Годом позже сыграл одну из главных ролей в сериале "У каждого своя война" – школьника Роберта Крохина. С 2015 по 2019 годы исполнил роли в военных фильмах "Дорога на Берлин" и "Т-34", а также сериале "Молодая гвардия" и криминальной драме "Бык".В 2020-2021 годах Юра снялся в фильмах "Калашников", "Серебряные коньки", "Капитан Волконогов бежал", "Герда", сериале "Мир. Дружба. Жвачка" и других картинах.Первый крупный зарубежный проект Юры Борисова – драма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть". Съемки проходили в 2021 году, а премьера ленты состоялась в 2024-м на Каннском кинофестивале и была отмечена Гран-при. Именно после выхода этой картины на Юру обратил внимание Шон Бейкер и позвал его в фильм "Анора".Фильм "Мастер и Маргарита", где Борисов озвучил Кота Бегемота, вышел в начале 2024 года.Награды и достиженияВ творческой биографии Юры Борисова множество ролей и награды на международных фестивалях. Еще во время учебы актер получил приз "Золотой лист" за участие в спектакле "Зойкина квартира" в 2013 году за лучшую мужскую роль среди выпускников Щепкинского училища.Другие наградыФильмографияНоминирован на премию "Оскар"Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию. За победу в этой категории вместе с ним будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Лауреатов премии объявят 2 марта.Юра Борисов сейчасАртист пополняет копилку разноплановых ролей, участвует в разных проектах и пробует себя в новых амплуа. На февраль 2025 года запланирована премьера биографического музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина", где Борисов воплотил классика.

https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html

https://ria.ru/20250123/borisov-1995225633.html

https://ria.ru/20250123/deputat-1995216213.html

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россия, юра борисов (актер), биографии, кинопремия "оскар", культура