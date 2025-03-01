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Юра Борисов: биография, личная жизнь, карьера
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10:58 01.03.2025 (обновлено: 11:06 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html
Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
Юра Борисов: биография, личная жизнь, карьера
Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:58:00+03:00
2025-03-01T11:06:00+03:00
россия
юра борисов (актер)
биографии
кинопремия "оскар"
культура
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и личная жизнь артиста, карьера, фильмография и достижения, последние новости из жизни – в материале РИА Новости.Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) – российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Бык", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак". Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию "Оскар".Детство и юностьЮра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутов. Отец и мать не имели отношения к актерской среде и не препятствовали увлечениям сына. Сам мальчик мечтал стать журналистом или космонавтом, посещал бальные танцы. В своих интервью актер не раз рассказывал, что благодарен родителям за то, что они никогда не пытались повлиять на выбор профессии.Будучи подростком, Юра ходил в театральную студию. По окончании школы поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Уже в студенческие годы начал играть в театре и сниматься в кино. В вузе он и встретил свою будущую супругу, актрису Анну Шевчук.Личная жизньЮра познакомился с будущей женой в 16 лет, Анне на тот момент было 18, молодые люди одновременно поступили в Щепкинское училище. Борисов признавался, что долго ухаживал за девушкой, а отношения у них начали складываться только к завершению четвертого курса, когда совместно работали над спектаклем "Зойкина квартира". Пара поженилась в 2014 году. Их первая дочь Марфа родилась в 2015 году, а в 2017 на свет появилась младшая – Акулина. Актер всегда подчеркивает, что его семья для него главное достижение и гордость.ОбразованиеПосле школы Юра по совету педагогов поступил в театральный вуз. Актёр окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в 2013 году. Он является выпускником курса педагогов Владимира Бейлиса и Виталия Иванова.КарьераПо окончании театрального училища Юра был зачислен в труппу московского театра "Сатирикон", но пробыл там всего год – с 2013 по 2014. Сразу после ухода из театра карьера Борисова развивалась стремительно. Он стал востребованным актером в кино, принимал участие в разных проектах.Однако его работа в кинематографе началась еще в 2010 году. Юра дебютировал с эпизодической ролью подростка в драме Андрея Звягинцева "Елена". Годом позже сыграл одну из главных ролей в сериале "У каждого своя война" – школьника Роберта Крохина. С 2015 по 2019 годы исполнил роли в военных фильмах "Дорога на Берлин" и "Т-34", а также сериале "Молодая гвардия" и криминальной драме "Бык".В 2020-2021 годах Юра снялся в фильмах "Калашников", "Серебряные коньки", "Капитан Волконогов бежал", "Герда", сериале "Мир. Дружба. Жвачка" и других картинах.Первый крупный зарубежный проект Юры Борисова – драма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть". Съемки проходили в 2021 году, а премьера ленты состоялась в 2024-м на Каннском кинофестивале и была отмечена Гран-при. Именно после выхода этой картины на Юру обратил внимание Шон Бейкер и позвал его в фильм "Анора".Фильм "Мастер и Маргарита", где Борисов озвучил Кота Бегемота, вышел в начале 2024 года.Награды и достиженияВ творческой биографии Юры Борисова множество ролей и награды на международных фестивалях. Еще во время учебы актер получил приз "Золотой лист" за участие в спектакле "Зойкина квартира" в 2013 году за лучшую мужскую роль среди выпускников Щепкинского училища.Другие наградыФильмографияНоминирован на премию "Оскар"Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию. За победу в этой категории вместе с ним будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Лауреатов премии объявят 2 марта.Юра Борисов сейчасАртист пополняет копилку разноплановых ролей, участвует в разных проектах и пробует себя в новых амплуа. На февраль 2025 года запланирована премьера биографического музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина", где Борисов воплотил классика.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html
https://ria.ru/20250123/borisov-1995225633.html
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россия, юра борисов (актер), биографии, кинопремия "оскар", культура
Россия, Юра Борисов (актер), Биографии, Кинопремия "Оскар", Культура

Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юра Борисов стал первым российским актером – номинантом кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине Шона Бейкера "Анора". Биография и личная жизнь артиста, карьера, фильмография и достижения, последние новости из жизни – в материале РИА Новости.
Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) – российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище им. Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Бык", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак". Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию "Оскар".
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар"
23 января, 23:15

Детство и юность

Юра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в подмосковном городе Реутов. Отец и мать не имели отношения к актерской среде и не препятствовали увлечениям сына. Сам мальчик мечтал стать журналистом или космонавтом, посещал бальные танцы. В своих интервью актер не раз рассказывал, что благодарен родителям за то, что они никогда не пытались повлиять на выбор профессии.
Будучи подростком, Юра ходил в театральную студию. По окончании школы поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова). Уже в студенческие годы начал играть в театре и сниматься в кино. В вузе он и встретил свою будущую супругу, актрису Анну Шевчук.

Личная жизнь

Юра познакомился с будущей женой в 16 лет, Анне на тот момент было 18, молодые люди одновременно поступили в Щепкинское училище. Борисов признавался, что долго ухаживал за девушкой, а отношения у них начали складываться только к завершению четвертого курса, когда совместно работали над спектаклем "Зойкина квартира". Пара поженилась в 2014 году. Их первая дочь Марфа родилась в 2015 году, а в 2017 на свет появилась младшая – Акулина. Актер всегда подчеркивает, что его семья для него главное достижение и гордость.

Образование

После школы Юра по совету педагогов поступил в театральный вуз. Актёр окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в 2013 году. Он является выпускником курса педагогов Владимира Бейлиса и Виталия Иванова.

Карьера

По окончании театрального училища Юра был зачислен в труппу московского театра "Сатирикон", но пробыл там всего год – с 2013 по 2014. Сразу после ухода из театра карьера Борисова развивалась стремительно. Он стал востребованным актером в кино, принимал участие в разных проектах.
Однако его работа в кинематографе началась еще в 2010 году. Юра дебютировал с эпизодической ролью подростка в драме Андрея Звягинцева "Елена". Годом позже сыграл одну из главных ролей в сериале "У каждого своя война" – школьника Роберта Крохина. С 2015 по 2019 годы исполнил роли в военных фильмах "Дорога на Берлин" и "Т-34", а также сериале "Молодая гвардия" и криминальной драме "Бык".
В 2020-2021 годах Юра снялся в фильмах "Калашников", "Серебряные коньки", "Капитан Волконогов бежал", "Герда", сериале "Мир. Дружба. Жвачка" и других картинах.
Первый крупный зарубежный проект Юры Борисова – драма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть". Съемки проходили в 2021 году, а премьера ленты состоялась в 2024-м на Каннском кинофестивале и была отмечена Гран-при. Именно после выхода этой картины на Юру обратил внимание Шон Бейкер и позвал его в фильм "Анора".
Фильм "Мастер и Маргарита", где Борисов озвучил Кота Бегемота, вышел в начале 2024 года.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Кинокритики оценили шансы Юры Борисова получить "Оскар"
23 января, 22:15

Награды и достижения

В творческой биографии Юры Борисова множество ролей и награды на международных фестивалях. Еще во время учебы актер получил приз "Золотой лист" за участие в спектакле "Зойкина квартира" в 2013 году за лучшую мужскую роль среди выпускников Щепкинского училища.
Другие награды
  • 2021 – премия "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" (фильм "Калашников").
  • 2022 – премия "Белый слон" в номинации "Лучшая главная мужская роль" (фильм "Капитан Волконогов бежал").
  • 2024 – премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" (фильм "Анора").
Фильмография
  • 2010 – "У каждого своя война" – Роберт Крохин.
  • 2011 – "Елена" – приятель Санька.
  • 2012 – "Метод Фрейда" – Сергей, грабитель, "Перелом" – Евгений.
  • 2013 – "Погружение" – Дмитрий, "Мотыльки" – Павел Державин.
  • 2014 – "Уходящая натура" – Игорь Звонарев.
  • 2015 – "Молодая гвардия" – Сергей Тюленин, "Дорога на Берлин" – Сергей Огарков.
  • 2017 – "Отчий берег" – Степан Морозов.
  • 2018 – "Семь пар нечистых" – Сбоев, "Т-34" – Ионов.
  • 2019 – "Бык" – Антон Быков, "Союз спасения" – Антон Арбузов, лейтенант гвардейского экипажа.
  • 2020 – "Вторжение" – Ваня, "Серебряные коньки" – Алекс, "Фея" – главарь банды, "Аванпост" – лейтенант Максим Касаткин, "Калашников" – Михаил Калашников.
  • 2020–2023 – "Мир! Дружба! Жвачка!" – Александр Волков (Алик-афганец).
  • 2021 – "Капитан Волконогов бежал" – капитан Федор Волконогов, "Петровы в гриппе" – Саша, "Купе номер шесть" – Леха.
  • 2022 – "Подельники" – Петр
  • 2023 – "Кентавр" – Саша, таксист.
  • 2024 – "Сто лет тому вперед" – Глот, "Анора" – Игорь.

Номинирован на премию "Оскар"

Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию. За победу в этой категории вместе с ним будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Лауреатов премии объявят 2 марта.

Юра Борисов сейчас

Артист пополняет копилку разноплановых ролей, участвует в разных проектах и пробует себя в новых амплуа. На февраль 2025 года запланирована премьера биографического музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина", где Борисов воплотил классика.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"
23 января, 20:10
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