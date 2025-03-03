Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"
Кинокартина Анора Шона Бейкера получила премию Оскар в номинации "Лучший фильм"
© AP Photo / Chris PizzelloСъемочная группа фильма "Анора" во время церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
Съемочная группа фильма "Анора" во время церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии.
Самого Бейкера удостоили статуэтки за лучшую режиссерскую работу.
Снимавшаяся в победившем фильме американка Майки Мэдисон также завоевала премию в номинации "Лучшая женская роль". Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить "Оскар" за лучшую актерскую игру второго плана.
В "Аноре" сыграли и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, в том числе "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Боб Дилан: никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, "Дюна: часть вторая" Дэни Вильнева, "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Злая: сказка о ведьме Запада".