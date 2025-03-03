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Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм" - РИА Новости, 03.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:51 03.03.2025 (обновлено: 13:04 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/oskar-2002653508.html
Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"
Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм" - РИА Новости, 03.03.2025
Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"
Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии. РИА Новости, 03.03.2025
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алексей серебряков
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии.Самого Бейкера удостоили статуэтки за лучшую режиссерскую работу.Снимавшаяся в победившем фильме американка Майки Мэдисон также завоевала премию в номинации "Лучшая женская роль". Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить "Оскар" за лучшую актерскую игру второго плана.Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, в том числе "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Боб Дилан: никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, "Дюна: часть вторая" Дэни Вильнева, "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Злая: сказка о ведьме Запада".
https://ria.ru/20250303/oskar-2002643892.html
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марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, кинопремия "оскар", юра борисов (актер), шон бейкер, в мире
Марк Эйдельштейн (актер), Алексей Серебряков, Кинопремия "Оскар", Юра Борисов (актер), Шон Бейкер, Культура, В мире
Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"

Кинокартина Анора Шона Бейкера получила премию Оскар в номинации "Лучший фильм"

© AP Photo / Chris PizzelloСъемочная группа фильма "Анора" во время церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Съемочная группа фильма Анора во время церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Съемочная группа фильма "Анора" во время церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии.
Самого Бейкера удостоили статуэтки за лучшую режиссерскую работу.
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В США неожиданно высказались о фильме с российскими актерами
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Снимавшаяся в победившем фильме американка Майки Мэдисон также завоевала премию в номинации "Лучшая женская роль". Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить "Оскар" за лучшую актерскую игру второго плана.

В "Аноре" сыграли и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, в том числе "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Боб Дилан: никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, "Дюна: часть вторая" Дэни Вильнева, "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Злая: сказка о ведьме Запада".
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