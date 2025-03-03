https://ria.ru/20250303/oskar-2002653508.html

Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"

Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм" - РИА Новости, 03.03.2025

Картина "Анора" получила Оскар в номинации "Лучший фильм"

Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:51:00+03:00

2025-03-03T06:51:00+03:00

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марк эйдельштейн (актер)

алексей серебряков

кинопремия "оскар"

юра борисов (актер)

шон бейкер

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", свидетельствует трансляция церемонии.Самого Бейкера удостоили статуэтки за лучшую режиссерскую работу.Снимавшаяся в победившем фильме американка Майки Мэдисон также завоевала премию в номинации "Лучшая женская роль". Россиянин Юра Борисов, сыгравший роль в этой картине, не смог получить "Оскар" за лучшую актерскую игру второго плана.Всего за звание лучшего фильма боролись десять картин, в том числе "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Боб Дилан: никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, "Дюна: часть вторая" Дэни Вильнева, "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара, а также кинофильмы "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Злая: сказка о ведьме Запада".

https://ria.ru/20250303/oskar-2002643892.html

https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, кинопремия "оскар", юра борисов (актер), шон бейкер, в мире