https://ria.ru/20250303/oskar-2002646750.html
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар" - РИА Новости, 03.03.2025
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"
Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:37:00+03:00
2025-03-03T03:37:00+03:00
2025-03-03T07:02:00+03:00
кинопремия "оскар"
юра борисов (актер)
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль", свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.Претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте" и Джереми Стронг, сыгравший в "Ученике".В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кинопремия "оскар", юра борисов (актер), в мире, боб дилан (роберт циммерман), эдвард нортон, лос-анджелес
Кинопремия "Оскар", Юра Борисов (актер), В мире, Боб Дилан (Роберт Циммерман), Эдвард Нортон, Лос-Анджелес, Культура
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"
Актер Юра Борисов не получил Оскар как лучший актер второго плана