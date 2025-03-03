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Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар" - РИА Новости, 03.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:37 03.03.2025 (обновлено: 07:02 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/oskar-2002646750.html
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар" - РИА Новости, 03.03.2025
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"
Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая... РИА Новости, 03.03.2025
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кинопремия "оскар"
юра борисов (актер)
в мире
боб дилан (роберт циммерман)
эдвард нортон
лос-анджелес
культура
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль", свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.Претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте" и Джереми Стронг, сыгравший в "Ученике".В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
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кинопремия "оскар", юра борисов (актер), в мире, боб дилан (роберт циммерман), эдвард нортон, лос-анджелес
Кинопремия "Оскар", Юра Борисов (актер), В мире, Боб Дилан (Роберт Циммерман), Эдвард Нортон, Лос-Анджелес, Культура
Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"

Актер Юра Борисов не получил Оскар как лучший актер второго плана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль", свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.
Претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте" и Джереми Стронг, сыгравший в "Ученике".
В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
1 марта, 10:58
 
КультураКинопремия "Оскар"Юра Борисов (актер)В миреБоб Дилан (Роберт Циммерман)Эдвард НортонЛос-Анджелес
 
 
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