https://ria.ru/20250303/oskar-2002646750.html

Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"

Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар" - РИА Новости, 03.03.2025

Юра Борисов не выиграл в номинации на "Оскар"

Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:37:00+03:00

2025-03-03T03:37:00+03:00

2025-03-03T07:02:00+03:00

кинопремия "оскар"

юра борисов (актер)

в мире

боб дилан (роберт циммерман)

эдвард нортон

лос-анджелес

культура

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Россиянин Юра Борисов не получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора", приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль", свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.Претендентами на награду также был Эдвард Нортон за роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте" и Джереми Стронг, сыгравший в "Ученике".В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.

https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кинопремия "оскар", юра борисов (актер), в мире, боб дилан (роберт циммерман), эдвард нортон, лос-анджелес