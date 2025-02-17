https://ria.ru/20250217/kinoprokat-1999734225.html

"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России

"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 17.02.2025

"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России

Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ... РИА Новости, 17.02.2025

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культура

россия

белоруссия

александр пушкин

юра борисов (актер)

снг

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте оказалась еще одна премьера - новый фильм про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравший в прокате 143,5 миллионов рублей. Ещё одна премьера - криминальная драма "Рэкетир: новые времена" заняла третью строчку, собрав в прокате 100 миллионов рублей. Новый супергеройский фильм "Капитан Америка: Новый мир" оказался на четвертом месте - в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал за уикенд 78,5 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел - фильм собрал в прокате за уикенд 59 миллионов рублей.

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россия, белоруссия, александр пушкин, юра борисов (актер), снг