"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России в выходные
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве
Актер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте оказалась еще одна премьера - новый фильм про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравший в прокате 143,5 миллионов рублей.
Ещё одна премьера - криминальная драма "Рэкетир: новые времена" заняла третью строчку, собрав в прокате 100 миллионов рублей.
Новый супергеройский фильм "Капитан Америка: Новый мир" оказался на четвертом месте - в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал за уикенд 78,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел - фильм собрал в прокате за уикенд 59 миллионов рублей.
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