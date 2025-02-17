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"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 17.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:11 17.02.2025 (обновлено: 10:45 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kinoprokat-1999734225.html
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 17.02.2025
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России
Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ... РИА Новости, 17.02.2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте оказалась еще одна премьера - новый фильм про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравший в прокате 143,5 миллионов рублей. Ещё одна премьера - криминальная драма "Рэкетир: новые времена" заняла третью строчку, собрав в прокате 100 миллионов рублей. Новый супергеройский фильм "Капитан Америка: Новый мир" оказался на четвертом месте - в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал за уикенд 78,5 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел - фильм собрал в прокате за уикенд 59 миллионов рублей.
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россия, белоруссия, александр пушкин, юра борисов (актер), снг
Культура, Россия, Белоруссия, Александр Пушкин, Юра Борисов (актер), СНГ
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России

"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России в выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве
Актер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова Пророк. История Александра Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьера недели "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта возглавила кинопрокат, заработав 417 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте оказалась еще одна премьера - новый фильм про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравший в прокате 143,5 миллионов рублей.
Ещё одна премьера - криминальная драма "Рэкетир: новые времена" заняла третью строчку, собрав в прокате 100 миллионов рублей.
Новый супергеройский фильм "Капитан Америка: Новый мир" оказался на четвертом месте - в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал за уикенд 78,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел - фильм собрал в прокате за уикенд 59 миллионов рублей.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
10 февраля, 01:55
 
КультураРоссияБелоруссияАлександр ПушкинЮра Борисов (актер)СНГ
 
 
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