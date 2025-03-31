Рейтинг@Mail.ru
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:14 31.03.2025 (обновлено: 11:46 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/kinoprokat-2008300559.html
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 31.03.2025
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России
Премьера недели "Мастер" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 146,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T02:14:00+03:00
2025-03-31T11:46:00+03:00
культура
россия
белоруссия
александр пушкин
юра борисов (актер)
снг
джейсон стэтхэм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008345886_0:708:2048:1860_1920x0_80_0_0_64fd594c4f777299b238b0ce5833a649.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьера недели "Мастер" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 146,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Семейный фильм "Пальма 2" занял второе место, заработав 134,5 миллиона рублей. Фантастическая комедия "Ждун" опустилась на третье место, собрав 92 миллиона рублей. Сказка "Царевна-лягушка" заняла четвертную позицию: сборы за уикенд составили 55,2 миллиона рублей.Пятерку лидеров замыкает "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта, собравший в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 55,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250224/kinoprokat-2001186193.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008345886_0:224:2048:1760_1920x0_80_0_0_a8fa25b49f8f9c0edbc25ac421e1779c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр пушкин, юра борисов (актер), снг, джейсон стэтхэм
Культура, Россия, Белоруссия, Александр Пушкин, Юра Борисов (актер), СНГ, Джейсон Стэтхэм
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России

Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России в выходные

© Фото : Black BearПостер фильма "Мастер"
Постер фильма Мастер - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Black Bear
Постер фильма "Мастер"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьера недели "Мастер" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 146,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Семейный фильм "Пальма 2" занял второе место, заработав 134,5 миллиона рублей.
Фантастическая комедия "Ждун" опустилась на третье место, собрав 92 миллиона рублей.
Сказка "Царевна-лягушка" заняла четвертную позицию: сборы за уикенд составили 55,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта, собравший в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 55,1 миллиона рублей.
Актер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова Пророк. История Александра Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Пророк. История Александра Пушкина" снова возглавил кинопрокат в России
24 февраля, 01:22
 
КультураРоссияБелоруссияАлександр ПушкинЮра Борисов (актер)СНГДжейсон Стэтхэм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала