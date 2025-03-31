https://ria.ru/20250331/kinoprokat-2008300559.html

Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России

Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 31.03.2025

Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России

Премьера недели "Мастер" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 146,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T02:14:00+03:00

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культура

россия

белоруссия

александр пушкин

юра борисов (актер)

снг

джейсон стэтхэм

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьера недели "Мастер" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 146,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Семейный фильм "Пальма 2" занял второе место, заработав 134,5 миллиона рублей. Фантастическая комедия "Ждун" опустилась на третье место, собрав 92 миллиона рублей. Сказка "Царевна-лягушка" заняла четвертную позицию: сборы за уикенд составили 55,2 миллиона рублей.Пятерку лидеров замыкает "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта, собравший в прокате в странах СНГ без России и Белоруссии 55,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250224/kinoprokat-2001186193.html

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россия, белоруссия, александр пушкин, юра борисов (актер), снг, джейсон стэтхэм