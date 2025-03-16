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У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии - РИА Новости, 16.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:03 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005320291.html
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии - РИА Новости, 16.03.2025
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
Актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и собирается уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:03:00+03:00
2025-03-16T14:03:00+03:00
культура
нижний новгород
марк эйдельштейн (актер)
шон бейкер
юра борисов (актер)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и собирается уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии, заявили РИА Новости в пресс-службе актера. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Эйдельштейна якобы истек срок отсрочки от службы в армии. "Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам", - сообщила собеседница агентства. При этом она уточнила, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине Шона Бейкера "Анора". Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым посетили церемонии награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
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нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), шон бейкер, юра борисов (актер)
Культура, Нижний Новгород, Марк Эйдельштейн (актер), Шон Бейкер, Юра Борисов (актер)
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии

Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород для проверки документов по отсрочке

© Getty Images / Mike CoppolaМарк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Mike Coppola
Марк Эйдельштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и собирается уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии, заявили РИА Новости в пресс-службе актера.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Эйдельштейна якобы истек срок отсрочки от службы в армии.
"Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам", - сообщила собеседница агентства.
При этом она уточнила, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского.
Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине Шона Бейкера "Анора". Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым посетили церемонии награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
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КультураНижний НовгородМарк Эйдельштейн (актер)Шон БейкерЮра Борисов (актер)
 
 
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