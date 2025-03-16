https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005320291.html
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии - РИА Новости, 16.03.2025
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
Актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и собирается уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:03:00+03:00
2025-03-16T14:03:00+03:00
2025-03-16T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и собирается уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии, заявили РИА Новости в пресс-службе актера. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Эйдельштейна якобы истек срок отсрочки от службы в армии. "Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам", - сообщила собеседница агентства. При этом она уточнила, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине Шона Бейкера "Анора". Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым посетили церемонии награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
https://ria.ru/20250306/kaljuzhnyj-2003434121.html
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нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), шон бейкер, юра борисов (актер)
Культура, Нижний Новгород, Марк Эйдельштейн (актер), Шон Бейкер, Юра Борисов (актер)
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород для проверки документов по отсрочке