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В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли - РИА Новости, 10.02.2025
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Культура
 
23:08 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/borisov-1998510577.html
В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли
В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли - РИА Новости, 10.02.2025
В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли
Зрительская премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта прошла в столичном кинотеатре "Октябрь",... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:08:00+03:00
2025-02-10T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зрительская премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта прошла в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "У нас была торжественная премьера в Петербурге 3 февраля, но сегодня первый показ в Москве, и нам очень радостно, что это показ для настоящих зрителей - не только наших гостей, но и тех, кто купил билеты, - это и есть, настоящие зрители, первые в Москве, которые увидят картину", - заявил продюсер фильма Петр Ануров перед показом. Накануне премьеры создатели фильма устроили необычную акцию: Юра Борисов в костюме Пушкина расхаживал в вестибюле станции "Пушкинская" московского метро, дарил девушкам розы и фотографировался с поклонниками. Перед показом в кинотеатре он тоже устроил необычный перфоманс: во время представления картины создателями актер, выйдя на сцену, напомнил зрителям, что 10 февраля - день смерти великого поэта. Он предложил всем зрителям убрать телефоны, закрыть глаза и представить перед собой Пушкина. "Сегодня ровно 188 лет с того момента, как он погиб на дуэли. Сегодня в годовщину его смерти мы сейчас чуть-чуть помолчим в честь него", - заявил Борисов, обращая к залу. Премьеру в "Октябре" посетили и другие артисты фильма: Алена Долголенко, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Кай Гетц и Евгений Шварц, а также композитор Райан Оттер. Также в фильме сыграли Роман Васильев, Илья Любимов и Флориан Десбьендра, исполнивший роль Жоржа Дантеса. Режиссером выступил Феликс Умаров: когда он получил предложение снимать фильм, ему было 26 лет, и "Пророк" стал его дебютом. На проекте работало более 300 человек. Фильм снимали в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов. "Пророк. История Александра Пушкина" выйдет в широкий российский кинопрокат 14 февраля.
https://ria.ru/20250127/borisov-1995673966.html
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санкт-петербург, москва, александр пушкин, юра борисов (актер), россия, светлана ходченкова
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Александр Пушкин, Юра Борисов (актер), Россия, Светлана Ходченкова
В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли

В Москве прошла премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Борисовым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зрительская премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта прошла в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
"У нас была торжественная премьера в Петербурге 3 февраля, но сегодня первый показ в Москве, и нам очень радостно, что это показ для настоящих зрителей - не только наших гостей, но и тех, кто купил билеты, - это и есть, настоящие зрители, первые в Москве, которые увидят картину", - заявил продюсер фильма Петр Ануров перед показом.
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Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
27 января, 11:59
Накануне премьеры создатели фильма устроили необычную акцию: Юра Борисов в костюме Пушкина расхаживал в вестибюле станции "Пушкинская" московского метро, дарил девушкам розы и фотографировался с поклонниками. Перед показом в кинотеатре он тоже устроил необычный перфоманс: во время представления картины создателями актер, выйдя на сцену, напомнил зрителям, что 10 февраля - день смерти великого поэта. Он предложил всем зрителям убрать телефоны, закрыть глаза и представить перед собой Пушкина.
"Сегодня ровно 188 лет с того момента, как он погиб на дуэли. Сегодня в годовщину его смерти мы сейчас чуть-чуть помолчим в честь него", - заявил Борисов, обращая к залу.
Премьеру в "Октябре" посетили и другие артисты фильма: Алена Долголенко, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Кай Гетц и Евгений Шварц, а также композитор Райан Оттер. Также в фильме сыграли Роман Васильев, Илья Любимов и Флориан Десбьендра, исполнивший роль Жоржа Дантеса.
Режиссером выступил Феликс Умаров: когда он получил предложение снимать фильм, ему было 26 лет, и "Пророк" стал его дебютом. На проекте работало более 300 человек. Фильм снимали в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов.
"Пророк. История Александра Пушкина" выйдет в широкий российский кинопрокат 14 февраля.
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