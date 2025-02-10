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В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли

В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли - РИА Новости, 10.02.2025

В Москве прошла премьера фильма про Пушкина с Борисовым в главной роли

Зрительская премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта прошла в столичном кинотеатре "Октябрь",... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:08:00+03:00

2025-02-10T23:08:00+03:00

2025-02-10T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зрительская премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта прошла в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "У нас была торжественная премьера в Петербурге 3 февраля, но сегодня первый показ в Москве, и нам очень радостно, что это показ для настоящих зрителей - не только наших гостей, но и тех, кто купил билеты, - это и есть, настоящие зрители, первые в Москве, которые увидят картину", - заявил продюсер фильма Петр Ануров перед показом. Накануне премьеры создатели фильма устроили необычную акцию: Юра Борисов в костюме Пушкина расхаживал в вестибюле станции "Пушкинская" московского метро, дарил девушкам розы и фотографировался с поклонниками. Перед показом в кинотеатре он тоже устроил необычный перфоманс: во время представления картины создателями актер, выйдя на сцену, напомнил зрителям, что 10 февраля - день смерти великого поэта. Он предложил всем зрителям убрать телефоны, закрыть глаза и представить перед собой Пушкина. "Сегодня ровно 188 лет с того момента, как он погиб на дуэли. Сегодня в годовщину его смерти мы сейчас чуть-чуть помолчим в честь него", - заявил Борисов, обращая к залу. Премьеру в "Октябре" посетили и другие артисты фильма: Алена Долголенко, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Кай Гетц и Евгений Шварц, а также композитор Райан Оттер. Также в фильме сыграли Роман Васильев, Илья Любимов и Флориан Десбьендра, исполнивший роль Жоржа Дантеса. Режиссером выступил Феликс Умаров: когда он получил предложение снимать фильм, ему было 26 лет, и "Пророк" стал его дебютом. На проекте работало более 300 человек. Фильм снимали в уникальных исторических локациях Санкт-Петербурга и пригородов. "Пророк. История Александра Пушкина" выйдет в широкий российский кинопрокат 14 февраля.

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санкт-петербург, москва, александр пушкин, юра борисов (актер), россия, светлана ходченкова