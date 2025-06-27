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Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии - РИА Новости, 27.06.2025
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Шоубиз
 
01:58 27.06.2025 (обновлено: 06:06 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/borisov-2025695278.html
Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии - РИА Новости, 27.06.2025
Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам "Анора" и "Купе номер шесть", стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:58:00+03:00
2025-06-27T06:06:00+03:00
шоубиз
юра борисов (актер)
джейсон момоа
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам "Анора" и "Купе номер шесть", стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, говорится в заявлении организации."Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг. Помимо Борисова, приглашение получили актеры Джереми Стронг ( "Наследники", "Ученик"), Киран Калкин ("Наследники"), Дейв Батиста ("Стражи галактики", "Дюна") Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна"), а также Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Последний король Шотландии").Ранее Борисова номинировали на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера, но статуэтка досталась Кирану Калкину. В апреле СМИ сообщили, что российский актер подписал контракт с одним из крупнейших агентств Голливуда United Talent Agency (UTA).
https://ria.ru/20250604/borisov--2020786857.html
https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html
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юра борисов (актер), джейсон момоа
Шоубиз, Юра Борисов (актер), Джейсон Момоа
Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Борисов . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам "Анора" и "Купе номер шесть", стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, говорится в заявлении организации.
"Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI
4 июня, 08:42
Помимо Борисова, приглашение получили актеры Джереми Стронг ( "Наследники", "Ученик"), Киран Калкин ("Наследники"), Дейв Батиста ("Стражи галактики", "Дюна") Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна"), а также Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Последний король Шотландии").
Ранее Борисова номинировали на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера, но статуэтка досталась Кирану Калкину.
В апреле СМИ сообщили, что российский актер подписал контракт с одним из крупнейших агентств Голливуда United Talent Agency (UTA).
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Юра Борисов: биография актера, карьера, достижения
1 марта, 10:58
 
ШоубизЮра Борисов (актер)Джейсон Момоа
 
 
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