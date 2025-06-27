https://ria.ru/20250627/borisov-2025695278.html

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии - РИА Новости, 27.06.2025

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам "Анора" и "Купе номер шесть", стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:58:00+03:00

2025-06-27T01:58:00+03:00

2025-06-27T06:06:00+03:00

шоубиз

юра борисов (актер)

джейсон момоа

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам "Анора" и "Купе номер шесть", стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, говорится в заявлении организации."Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов", — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг. Помимо Борисова, приглашение получили актеры Джереми Стронг ( "Наследники", "Ученик"), Киран Калкин ("Наследники"), Дейв Батиста ("Стражи галактики", "Дюна") Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна"), а также Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Последний король Шотландии").Ранее Борисова номинировали на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Анора" Шона Бейкера, но статуэтка досталась Кирану Калкину. В апреле СМИ сообщили, что российский актер подписал контракт с одним из крупнейших агентств Голливуда United Talent Agency (UTA).

https://ria.ru/20250604/borisov--2020786857.html

https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html

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юра борисов (актер), джейсон момоа