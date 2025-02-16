https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html

Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора" - РИА Новости, 16.02.2025

Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории лучший актер второго плана, ее присудили... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:39:00+03:00

2025-02-16T21:39:00+03:00

2025-02-16T21:54:00+03:00

культура

юра борисов (актер)

марк эйдельштейн (актер)

джесси айзенберг

bafta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992673089_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_c36435e825141fbb3a49866f69b0a9be.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории лучший актер второго плана, ее присудили американцу Кирану Калкину, сообщает газета Guardian.Калкин получил награду за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.Борисов претендовал на премию БАФТА в этой же номинации за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию "Оскар", огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года.

https://ria.ru/20250216/film-1999721733.html

https://ria.ru/20250127/borisov-1995673966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юра борисов (актер), марк эйдельштейн (актер), джесси айзенберг, bafta