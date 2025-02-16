https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html
Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора" - РИА Новости, 16.02.2025
Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории лучший актер второго плана, ее присудили... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:39:00+03:00
2025-02-16T21:39:00+03:00
2025-02-16T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории лучший актер второго плана, ее присудили американцу Кирану Калкину, сообщает газета Guardian.Калкин получил награду за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.Борисов претендовал на премию БАФТА в этой же номинации за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию "Оскар", огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года.
https://ria.ru/20250216/film-1999721733.html
https://ria.ru/20250127/borisov-1995673966.html
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юра борисов (актер), марк эйдельштейн (актер), джесси айзенберг, bafta
Культура, Юра Борисов (актер), Марк Эйдельштейн (актер), Джесси Айзенберг, BAFTA
Актер Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
Борисов не получил премию BAFTA как лучший актер второго плана в фильме "Анора"