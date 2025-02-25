https://ria.ru/20250225/kusturitsa-2001536969.html
Кустурица раскритиковал "Анору"
Кустурица раскритиковал "Анору" - РИА Новости, 25.02.2025
Кустурица раскритиковал "Анору"
Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал картину Шона Бейкера "Анора" плохим фильмом, однако добавил, что Юра Борисов – талантливый человек и хороший парень. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:33:00+03:00
2025-02-25T16:33:00+03:00
2025-02-25T16:33:00+03:00
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эмир кустурица
марк эйдельштейн (актер)
юра борисов (актер)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал картину Шона Бейкера "Анора" плохим фильмом, однако добавил, что Юра Борисов – талантливый человек и хороший парень. "Фильм, который я первый раз в жизни видел, победитель Каннского фестиваля, в котором Юра Борисов играет. Такая огромная роль талантливого человека в фильме, который не значит ничего", - заявил режиссер на пресс-конференции в Москве. Кустурица назвал "Анору" плохим фильмом, без морали. Для самого режиссера, по его словам, самое важное в кино – социально-релевантная тема. Он также пригласил Борисова сниматься в свой новый фильм "Как я не снял "Преступление и наказание". "(Пригласил) Юрия Борисова, потому что я думаю, это категория актера, который… у него не надо ни с чем работать, когда он перед камерой. Такая природная конституция, эмиссия, эманация, все без тяжелой работы. Я думаю, он хороший парень", - пояснил режиссер, отвечая на вопрос, почему он пригласил Борисова в свой фильм. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
https://ria.ru/20250210/borisov-1998510577.html
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москва, эмир кустурица, марк эйдельштейн (актер), юра борисов (актер)
Культура, Москва, Эмир Кустурица, Марк Эйдельштейн (актер), Юра Борисов (актер)
Кустурица раскритиковал "Анору"
Кустурица назвал "Анору" плохим фильмом