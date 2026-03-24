Как это было красиво: триумфаторы российской кинопремии "Ника-2026"

Две звезды: художественный руководитель Театра "Современник" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и художественный руководитель МХТ имени Чехова, исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский. Оба кинодеятеля в этом году получили премию "Ника".
Сильная и стильная. Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", актриса фильма "Чистый лист" Елена Лядова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.
Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский и его супруга, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, как всегда, на стиле. В этот раз особенно удивила Юлия: не столько элегантным нарядом, сколько прической ("мелкий бес"). Ну и плюс очки-бабочки: это ведь снова модно. А такой красивой леди, как Юлия, все к лицу.
Практически классические голливудские образы: актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника".
Еще одна блестящая кинопара — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Их роли в полнометражных картинах часто заметные и обсуждаемые. В этом году Юлия была номинирована как лучшая актриса (фильм "Мой сын").
Екатерина Волкова украшает любую красную дорожку. С каждым годом она все хорошеет, неизменно приковывая к себе взгляды, внимание прессы и поклонников.
Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на фотосессии перед церемонией вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". У Юрия — номинация за фильм "Пророк", "Лучшая мужская роль".
Актриса Софья Гершевич выбрала для церемонии нежное платье жемчужного цвета.
На красной дорожке 39-й церемонии вручения кинопремии "Ника" появилась и актриса Ирина Безрукова в актуальном шелковом жакете в горошек.
Съемочная группа фильма "Пророк. История Александра Пушкина" на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.
Дарья Екамасова с семьей на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". Актриса была номинирована за главную роль в фильме "Ганди молчит по субботам".
Режиссер Андрей Зайцев с премией "Ника" за актрису Светлану Крючкову, победившую в номинации "Лучшая женская роль" (фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки") на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.
Лауреат 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм" — режиссер фильма "Ветер" Сергей Члиянц (в центре) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. Слева — режиссер Андрей Кончаловский с супругой — актрисой Юлией Высоцкой.
Лауреаты 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучший сериал" — продюсеры сериала "Хроники русской революции" Антон Златопольский и Эдуард Илоян (слева направо) на фотосессии после церемонии вручения премии в Театре Моссовета в Москве.
Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая операторская работа", оператор фильма "Ветер" Данила Горюнков (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.
Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа", монтажер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Мария Лихачева (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.
Композитор Райан Оттер стал лауреатом кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Пророк. История Александра Пушкина").
Продюсер фильма "Лермонтов" Сергей Сельянов получает приз за Бакура Бакурадзе, лауреата 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" ("Лермонтов").
Режиссер Евгений Гришковец и певица Полина Гагарина на 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.
Минута молчания в память о ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком на церемонии награждения лауреатов 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в Театре Моссовета в Москве.
Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника", получившая спецприз "Честь и достоинство", режиссер Алла Сурикова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. В центре — актер Леонид Ярмольник.
