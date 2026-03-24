Как это было красиво: триумфаторы российской кинопремии "Ника-2026" - РИА Новости, 24.03.2026
11:44 24.03.2026 (обновлено: 15:13 24.03.2026)
Как это было красиво: триумфаторы российской кинопремии "Ника-2026"
Как это было красиво: триумфаторы российской кинопремии "Ника-2026"
Как это было красиво: триумфаторы российской кинопремии "Ника-2026"

В Москве в Театре Моссовета названы победители российской кинопремии "Ника-2026"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве
В Москве подвели итоги престижной премии "Ника". Среди номинантов и победителей — многие достойные кинодеятели, чьи имена на слуху у каждого. Церемония награждения прошла 23 марта в Театре имени Моссовета.
Фильм "Ветер" собрал четыре статуэтки: кроме Гран-при за лучший фильм, "Нику" получили оператор Данила Горюнков, звукорежиссер Александр Феденев, сценаристы Петр Луцик и Алексей Саморядов.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" также собрал призы в четырех номинациях: режиссер Феликс Умаров стал "Открытием года", за лучшую музыку к фильму статуэтку получил композитор Райан Оттер, за лучший монтаж — Мария Лихачева, лучшие костюмы — Татьяна Патрахальцева.
Режиссер Алла Сурикова удостоена специального приза "Честь и достоинство".
Проект "Хроники русской революции" получил премию "Ника" как лучший сериал.
Лучшим режиссером второй год подряд был признан Бакур Бакурадзе: в этот раз у него приз за фильм "Лермонтов".
Светлана Крючкова и Константин Хабенский получили премии "Ника" за главные роли, а Елена Лядова и Владимир Машков — за роли второго плана.
Специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование — у Игоря Золотовицкого (посмертно).
Две звезды: художественный руководитель Театра "Современник" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и художественный руководитель МХТ имени Чехова, исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский. Оба кинодеятеля в этом году получили премию "Ника".

Две звезды: художественный руководитель Театра "Современник" и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и художественный руководитель МХТ имени Чехова, исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский. Оба кинодеятеля в этом году получили премию "Ника".

Сильная и стильная. Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", актриса фильма "Чистый лист" Елена Лядова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Сильная и стильная. Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", актриса фильма "Чистый лист" Елена Лядова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский и его супруга, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, как всегда, на стиле. В этот раз особенно удивила Юлия: не столько элегантным нарядом, сколько прической ("мелкий бес"). Ну и плюс очки-бабочки: это ведь снова модно. А такой красивой леди, как Юлия, все к лицу.

Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский и его супруга, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, как всегда, на стиле. В этот раз особенно удивила Юлия: не столько элегантным нарядом, сколько прической ("мелкий бес"). Ну и плюс очки-бабочки: это ведь снова модно. А такой красивой леди, как Юлия, все к лицу.

Практически классические голливудские образы: актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника".

Практически классические голливудские образы: актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника".

Еще одна блестящая кинопара — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Их роли в полнометражных картинах часто заметные и обсуждаемые. В этом году Юлия была номинирована как лучшая актриса (фильм "Мой сын").

Еще одна блестящая кинопара — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Их роли в полнометражных картинах часто заметные и обсуждаемые. В этом году Юлия была номинирована как лучшая актриса (фильм "Мой сын").

Екатерина Волкова украшает любую красную дорожку. С каждым годом она все хорошеет, неизменно приковывая к себе взгляды, внимание прессы и поклонников.

Екатерина Волкова украшает любую красную дорожку. С каждым годом она все хорошеет, неизменно приковывая к себе взгляды, внимание прессы и поклонников.

Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на фотосессии перед церемонией вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". У Юрия — номинация за фильм "Пророк", "Лучшая мужская роль".

Актер Юрий Борисов и его супруга актриса Анна Шевчук на фотосессии перед церемонией вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". У Юрия — номинация за фильм "Пророк", "Лучшая мужская роль".

Актриса Софья Гершевич выбрала для церемонии нежное платье жемчужного цвета.

Актриса Софья Гершевич выбрала для церемонии нежное платье жемчужного цвета.

На красной дорожке 39-й церемонии вручения кинопремии "Ника" появилась и актриса Ирина Безрукова в актуальном шелковом жакете в горошек.

На красной дорожке 39-й церемонии вручения кинопремии "Ника" появилась и актриса Ирина Безрукова в актуальном шелковом жакете в горошек.

Съемочная группа фильма "Пророк. История Александра Пушкина" на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.

Съемочная группа фильма "Пророк. История Александра Пушкина" на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.

Дарья Екамасова с семьей на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". Актриса была номинирована за главную роль в фильме "Ганди молчит по субботам".

Дарья Екамасова с семьей на фотосессии перед началом 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника". Актриса была номинирована за главную роль в фильме "Ганди молчит по субботам".

Режиссер Андрей Зайцев с премией "Ника" за актрису Светлану Крючкову, победившую в номинации "Лучшая женская роль" (фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки") на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Режиссер Андрей Зайцев с премией "Ника" за актрису Светлану Крючкову, победившую в номинации "Лучшая женская роль" (фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки") на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм" — режиссер фильма "Ветер" Сергей Члиянц (в центре) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. Слева — режиссер Андрей Кончаловский с супругой — актрисой Юлией Высоцкой.

Лауреат 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучший игровой фильм" — режиссер фильма "Ветер" Сергей Члиянц (в центре) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. Слева — режиссер Андрей Кончаловский с супругой — актрисой Юлией Высоцкой.

Лауреаты 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучший сериал" — продюсеры сериала "Хроники русской революции" Антон Златопольский и Эдуард Илоян (слева направо) на фотосессии после церемонии вручения премии в Театре Моссовета в Москве.

Лауреаты 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучший сериал" — продюсеры сериала "Хроники русской революции" Антон Златопольский и Эдуард Илоян (слева направо) на фотосессии после церемонии вручения премии в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая операторская работа", оператор фильма "Ветер" Данила Горюнков (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая операторская работа", оператор фильма "Ветер" Данила Горюнков (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа", монтажер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Мария Лихачева (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа", монтажер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Мария Лихачева (слева) на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве.

Композитор Райан Оттер стал лауреатом кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Пророк. История Александра Пушкина").

Композитор Райан Оттер стал лауреатом кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая музыка к фильму" ("Пророк. История Александра Пушкина").

Продюсер фильма "Лермонтов" Сергей Сельянов получает приз за Бакура Бакурадзе, лауреата 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" ("Лермонтов").

Продюсер фильма "Лермонтов" Сергей Сельянов получает приз за Бакура Бакурадзе, лауреата 39-й национальной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" ("Лермонтов").

Режиссер Евгений Гришковец и певица Полина Гагарина на 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.

Режиссер Евгений Гришковец и певица Полина Гагарина на 39-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2025 год в Театре Моссовета в Москве.

Минута молчания в память о ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком на церемонии награждения лауреатов 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в Театре Моссовета в Москве.

Минута молчания в память о ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком на церемонии награждения лауреатов 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника" в Театре Моссовета в Москве.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника", получившая спецприз "Честь и достоинство", режиссер Алла Сурикова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. В центре — актер Леонид Ярмольник.

Лауреат 39-й национальной премии кинематографических искусств "Ника", получившая спецприз "Честь и достоинство", режиссер Алла Сурикова на церемонии награждения в Театре Моссовета в Москве. В центре — актер Леонид Ярмольник.

