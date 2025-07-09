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Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI - РИА Новости, 09.07.2025
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Шоубиз
 
20:22 09.07.2025 (обновлено: 20:31 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/kino-2028222953.html
Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI
Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI - РИА Новости, 09.07.2025
Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI
Российский актер Юра Борисов официально выбран на роль в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного... РИА Новости, 09.07.2025
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технологии
сан-франциско
италия
эндрю гарфилд
юра борисов (актер)
в мире
шоубиз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов официально выбран на роль в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает журнал Variety. Фильм, производство которого осуществляется на Amazon MGM, описывается как "комедийная драма, действие которой разворачивается в мире искусственного интеллекта". Ранее издание Hollywood Reporter сообщало, что съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии. Сообщалось также, что фильм посвящен бурному периоду в компании OpenAI, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году. По данным Hollywood Reporter, Борисову предложена роль сооснователя компании Ильи Суцкевера. Предполагается, что главу OpenAI Сэма Альтмана сыграет Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в супергеройских фильмах. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании. Юра Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана.
https://ria.ru/20250203/openai-1996977111.html
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технологии, сан-франциско, италия, эндрю гарфилд, юра борисов (актер), в мире
Технологии, Сан-Франциско, Италия, Эндрю Гарфилд, Юра Борисов (актер), В мире, Шоубиз
Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI

Юра Борисов официально выбран на роль в фильме Гуаданьино об OpenAI

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов официально выбран на роль в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает журнал Variety.
Фильм, производство которого осуществляется на Amazon MGM, описывается как "комедийная драма, действие которой разворачивается в мире искусственного интеллекта".
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Ранее издание Hollywood Reporter сообщало, что съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии.
Сообщалось также, что фильм посвящен бурному периоду в компании OpenAI, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году. По данным Hollywood Reporter, Борисову предложена роль сооснователя компании Ильи Суцкевера. Предполагается, что главу OpenAI Сэма Альтмана сыграет Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в супергеройских фильмах.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании.
Юра Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана.
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