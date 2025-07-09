Юру Борисова официально выбрали на роль в фильме об OpenAI
Юра Борисов официально выбран на роль в фильме Гуаданьино об OpenAI
Актер Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов официально выбран на роль в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает журнал Variety.
Фильм, производство которого осуществляется на Amazon MGM, описывается как "комедийная драма, действие которой разворачивается в мире искусственного интеллекта".
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Ранее издание Hollywood Reporter сообщало, что съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии.
Сообщалось также, что фильм посвящен бурному периоду в компании OpenAI, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году. По данным Hollywood Reporter, Борисову предложена роль сооснователя компании Ильи Суцкевера. Предполагается, что главу OpenAI Сэма Альтмана сыграет Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука в супергеройских фильмах.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании.
Юра Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана.
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