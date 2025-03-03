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Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" - РИА Новости, 03.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:35 03.03.2025 (обновлено: 11:53 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/oskar-2002652794.html
Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"
Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" - РИА Новости, 03.03.2025
Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"
Американский режиссер Шон Бейкер получил премию "Оскар" за фильм "Анора", где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:35:00+03:00
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кинопремия "оскар"
культура
алексей серебряков
марк эйдельштейн (актер)
юра борисов (актер)
шон бейкер
культура
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский режиссер Шон Бейкер получил премию "Оскар" за фильм "Анора", где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, свидетельствует трансляция церемонии.Помимо Бейкера за награду в номинации "лучший режиссер" также боролись Брэди Корбет с фильмом "Бруталист", Джеймс Мэнголд за картину "Боб Дилан: Никому не известный", французский режиссер Жак Одиар за фильм "Эмилия Перес" и Корали Фаржа с фильмом "Субстанция".
https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html
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Дарья Буймова
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кинопремия "оскар", культура, алексей серебряков, марк эйдельштейн (актер), юра борисов (актер), шон бейкер
Кинопремия "Оскар", Культура, Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн (актер), Юра Борисов (актер), Шон Бейкер, Культура
Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"

Шон Бейкер получил Оска" в номинации Лучший режиссе" за фильм Анора

© AP Photo / Chris PizzelloШон Бейкер на церемонии награждения
Шон Бейкер на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Шон Бейкер на церемонии награждения
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский режиссер Шон Бейкер получил премию "Оскар" за фильм "Анора", где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, свидетельствует трансляция церемонии.
Помимо Бейкера за награду в номинации "лучший режиссер" также боролись Брэди Корбет с фильмом "Бруталист", Джеймс Мэнголд за картину "Боб Дилан: Никому не известный", французский режиссер Жак Одиар за фильм "Эмилия Перес" и Корали Фаржа с фильмом "Субстанция".
Статуэтки Оскара - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"
Вчера, 00:22
 
КультураКинопремия "Оскар"КультураАлексей СеребряковМарк Эйдельштейн (актер)Юра Борисов (актер)Шон Бейкер
 
 
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