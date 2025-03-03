https://ria.ru/20250303/oskar-2002652794.html

Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"

Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" - РИА Новости, 03.03.2025

Шон Бейкер получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер"

Американский режиссер Шон Бейкер получил премию "Оскар" за фильм "Анора", где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:35:00+03:00

2025-03-03T06:35:00+03:00

2025-03-03T11:53:00+03:00

кинопремия "оскар"

культура

алексей серебряков

марк эйдельштейн (актер)

юра борисов (актер)

шон бейкер

культура

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Американский режиссер Шон Бейкер получил премию "Оскар" за фильм "Анора", где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, свидетельствует трансляция церемонии.Помимо Бейкера за награду в номинации "лучший режиссер" также боролись Брэди Корбет с фильмом "Бруталист", Джеймс Мэнголд за картину "Боб Дилан: Никому не известный", французский режиссер Жак Одиар за фильм "Эмилия Перес" и Корали Фаржа с фильмом "Субстанция".

https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кинопремия "оскар", культура, алексей серебряков, марк эйдельштейн (актер), юра борисов (актер), шон бейкер