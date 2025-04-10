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Юра Борисов подписал контракт с голливудской компанией, пишут СМИ
Юра Борисов подписал контракт с голливудской компанией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
Юра Борисов подписал контракт с голливудской компанией, пишут СМИ
Российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), сообщило издание Variety. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:30:00+03:00
2025-04-10T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), сообщило издание Variety."UTA подписало контракт с номинированным на премию "Оскар" актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях", — говорится в материале.Издание также называет Борисова одним из самых известных российских актеров. Уточняется, что ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis будут и дальше представлять интересы знаменитости.Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию, но приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль". Претендентами на награду также были Эдвард Нортон ("Боб Дилан: никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик").На церемонии вручения награды Роберт Дауни — младший спросил у зала: "Юра Борисов же был удивителен в "Аноре"?" И зал ответил овациями. "Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену! У тебя большое будущее, ты в правильном месте!" — резюмировал актер.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html
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россия, юра борисов (актер), новости культуры
Шоубиз, Россия, Юра Борисов (актер), Новости культуры
Юра Борисов подписал контракт с голливудской компанией, пишут СМИ
Variety: Юра Борисов подписал контракт с крупным голливудским агентством UTA
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), сообщило издание
Variety.
"UTA подписало контракт с номинированным на премию "Оскар" актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях", — говорится в материале.
Издание также называет Борисова одним из самых известных российских актеров. Уточняется, что ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis будут и дальше представлять интересы знаменитости.
Юра Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым актером из России, получившим номинацию, но приз достался Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль". Претендентами на награду также были Эдвард Нортон ("Боб Дилан: никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик").
На церемонии вручения награды Роберт Дауни — младший спросил у зала: "Юра Борисов же был удивителен в "Аноре"?" И зал ответил овациями. "Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену! У тебя большое будущее, ты в правильном месте!" — резюмировал актер.