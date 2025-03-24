https://ria.ru/20250324/nika-2007069033.html

Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"

Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника" - РИА Новости, 24.03.2025

Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"

Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:24:00+03:00

2025-03-24T22:24:00+03:00

2025-03-24T22:25:00+03:00

культура

ссср

михаил булгаков

андрей кончаловский

юра борисов (актер)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. "Интересно… "Мастер и Маргарита", - объявил Кончаловский под овации зала. За приз в номинации "лучший фильм" боролись также военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", новая картина с Юрой Борисовым "Кончится лето", драма Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" и картина Владимира Грамматикова "Смотри на меня!". "Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html

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Станислав Ванд

ссср, михаил булгаков, андрей кончаловский, юра борисов (актер)