https://ria.ru/20250324/nika-2007069033.html
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника" - РИА Новости, 24.03.2025
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"
Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:24:00+03:00
2025-03-24T22:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. "Интересно… "Мастер и Маргарита", - объявил Кончаловский под овации зала. За приз в номинации "лучший фильм" боролись также военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", новая картина с Юрой Борисовым "Кончится лето", драма Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" и картина Владимира Грамматикова "Смотри на меня!". "Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, михаил булгаков, андрей кончаловский, юра борисов (актер)
Культура, СССР, Михаил Булгаков, Андрей Кончаловский, Юра Борисов (актер)
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"
"Мастер и Маргарита" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.
"Интересно… "Мастер и Маргарита", - объявил Кончаловский под овации зала.
За приз в номинации "лучший фильм" боролись также военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", новая картина с Юрой Борисовым "Кончится лето", драма Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" и картина Владимира Грамматикова "Смотри на меня!".
"Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.