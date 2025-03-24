Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника" - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:24 24.03.2025 (обновлено: 22:25 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/nika-2007069033.html
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника" - РИА Новости, 24.03.2025
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"
Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:24:00+03:00
2025-03-24T22:25:00+03:00
культура
ссср
михаил булгаков
андрей кончаловский
юра борисов (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007068887_0:237:2797:1810_1920x0_80_0_0_e3ecf0b9f37ec416ffb76b6d2b438bf6.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. "Интересно… "Мастер и Маргарита", - объявил Кончаловский под овации зала. За приз в номинации "лучший фильм" боролись также военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", новая картина с Юрой Борисовым "Кончится лето", драма Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" и картина Владимира Грамматикова "Смотри на меня!". "Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007068887_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5633fc77030b0328139aedb0b990b3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, михаил булгаков, андрей кончаловский, юра борисов (актер)
Культура, СССР, Михаил Булгаков, Андрей Кончаловский, Юра Борисов (актер)
Фильм "Мастер и Маргарита" получил главный приз премии "Ника"

"Мастер и Маргарита" получил премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премию "Ника" в номинации "лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, сообщил президент Российской академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.
"Интересно… "Мастер и Маргарита", - объявил Кончаловский под овации зала.
За приз в номинации "лучший фильм" боролись также военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух", новая картина с Юрой Борисовым "Кончится лето", драма Бакура Бакурадзе "Снег в моем дворе" и картина Владимира Грамматикова "Смотри на меня!".
"Мастер и Маргарита " - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. Премьера фильма состоялась 25 января 2024 года. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Фильм заработал в российском кинопрокате в 2024 году более 2,3 миллиарда рублей.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры
Вчера, 22:12
 
КультураСССРМихаил БулгаковАндрей КончаловскийЮра Борисов (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала