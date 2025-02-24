"Пророк. История Александра Пушкина" снова возглавил кинопрокат в России
"Пророк. История Александра Пушкина" возглавил кинопрокат в России в выходные
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве
Актер Юрий Борисов и съемочная группа на премьере фильма режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта второй раз возглавила кинопрокат, заработав 250,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Премьера недели - ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" оказался на второй строчке: киносборы за уикенд составили 195,9 миллиона рублей.
На третье место опустилась комедия про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравшая в прокате 92 миллиона рублей.
Ещё одна премьера - драмеди "Капитан Крюк" - заняла четвертое место, заработав 52,9 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает новая историческая драма с Анной Михалковой "Екатерина Великая": фильм собрал в прокате за уикенд 37,5 миллионов рублей.
"Злой город" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России
10 февраля, 01:55