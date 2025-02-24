https://ria.ru/20250224/kinoprokat-2001186193.html

"Пророк. История Александра Пушкина" снова возглавил кинопрокат в России

"Пророк. История Александра Пушкина" снова возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 24.02.2025

"Пророк. История Александра Пушкина" снова возглавил кинопрокат в России

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта второй раз возглавила кинопрокат, заработав 250,8 миллиона рублей в... РИА Новости, 24.02.2025

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культура

россия

александр пушкин

юра борисов (актер)

милош бикович

снг

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта второй раз возглавила кинопрокат, заработав 250,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Премьера недели - ретро-детектив с Милошем Биковичем "Красный шелк" оказался на второй строчке: киносборы за уикенд составили 195,9 миллиона рублей. На третье место опустилась комедия про приключения Манюни "Манюня: День рождения Ба", собравшая в прокате 92 миллиона рублей. Ещё одна премьера - драмеди "Капитан Крюк" - заняла четвертое место, заработав 52,9 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает новая историческая драма с Анной Михалковой "Екатерина Великая": фильм собрал в прокате за уикенд 37,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250210/kinoprokat-1998323887.html

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россия, александр пушкин, юра борисов (актер), милош бикович, снг