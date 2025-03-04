https://ria.ru/20250304/kusturitsa-2002870468.html

Кустурица раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Анора"

Кустурица раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Анора" - РИА Новости, 04.03.2025

Кустурица раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Анора"

Победа фильма Шона Бейкера "Анора" в номинации "Лучший фильм" премии "Оскар" была ошибкой с точки зрения морали и этики, заявил сербский режиссер Эмир... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:32:00+03:00

2025-03-04T01:32:00+03:00

2025-03-04T06:09:00+03:00

культура

сша

эмир кустурица

шон бейкер

кинопремия "оскар"

юра борисов (актер)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Победа фильма Шона Бейкера "Анора" в номинации "Лучший фильм" премии "Оскар" была ошибкой с точки зрения морали и этики, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица. "Президентом жюри была режиссер (американка Грета Гервиг), сделавшая фильм "Барби" и думавшая, вероятно, только о рынке. Она даже не понимает, что совершила ошибку, дав главный приз "Аноре". Это ошибка с точки зрения морали, эстетики", — сказал Кустурица в интервью сайту aif.ru.Он назвал "Анору" плохим фильмом и подчеркнул, что в нем ничего нет, "ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории". Кустурица выразил недоумение, как картине удалось победить на Каннском фестивале.Церемония вручения награды киноакадемии США состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации "Оскар" получил режиссер "Аноры" Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. В "Аноре" сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".

https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html

https://ria.ru/20250303/oskar-2002643892.html

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сша, эмир кустурица, шон бейкер, кинопремия "оскар", юра борисов (актер)