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Биография главы Пентагона Пита Хегсета - РИА Новости, 25.01.2025
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13:33 25.01.2025 (обновлено: 13:34 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/khegset-1995456907.html
Биография главы Пентагона Пита Хегсета
Биография главы Пентагона Пита Хегсета - РИА Новости, 25.01.2025
Биография главы Пентагона Пита Хегсета
Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:33:00+03:00
2025-01-25T13:34:00+03:00
справки
сша
ирак
афганистан
дональд трамп
министерство обороны сша
принстонский университет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона. Ниже приводится биографическая справка. Пит Хегсет (Pete Hegseth, полное имя – Питер Брайан Хегсет, Peter Brian Hegseth) родился 6 июня 1980 года в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) в семье с норвежскими корнями. В 2003 году окончил Принстонский университет со степенью бакалавра искусств в области политики, в 2013 году получил степень магистра в области государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (позже он вернул диплом в Гарвард из-за несогласия с политикой университета). Во время учебы в Принстоне Хегсет был курсантом Корпуса подготовки офицеров запаса армии США (ROTC), участвовал в издании консервативного журнала "Принстонские тори". После учебы в Принстоне работал в инвестиционном банке Bear Stearns, позже вступил в ряды Национальной гвардии Миннесоты. В 2004-2005 годах Хегсет служил на военно-морской базе Гуантанамо (Куба) в подразделении Национальной гвардии армии Нью-Джерси. В 2005-2006 годах служил в Ираке в составе 3-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии: в 2005 году он был командиром пехотного взвода в Багдаде, в 2006 году – офицером военно-гражданских операций в Самарре. В 2007-2010 годах был исполнительным директором организации Vets for Freedom, основанной ветеранами боевых действий в Ираке и Афганистане. В 2008-2016 годах сотрудничал с изданием National Review, для которого готовил статьи на политические темы. В 2011-2012 годах Хегсет служил в Афганистане в составе Национальной гвардии армии Миннесоты (резервные силы, мобилизуются при ЧС и в дополнение к контингенту за рубежом), где выполнял обязанности старшего инструктора в учебном центре в Кабуле. За время службы в Ираке и Афганистане был отмечен рядом наград – двумя Бронзовыми звездами, двумя медалями "За заслуги перед армией", медалью "За службу в национальной обороне" с бронзовой звездой, значками опытного и боевого пехотинца. Вышел в отставку в звании майора запаса. В настоящее время он находится в резерве индивидуальной готовности. В 2012 году баллотировался в сенат США от Республиканской партии в штате Миннесота, однако снял свою кандидатуру после съезда партии в штате. После этого непродолжительное время работал ведущим на стриминговой платформе TheBlaze. В 2012-2015 годах занимал должность генерального директора организации по защите ветеранов Concerned Veterans for America. Возглавлял кампанию по проведению реформ в Департаменте по делам ветеранов. В 2014 году Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента, выступал с комментариями по вопросам, касающихся проблем ветеранов, внешней политики и национальной безопасности, на различных ток-шоу. Был приглашенным соведущим утреннего шоу Fox &amp; Friends. В 2017 году был назначен соведущим программы Fox &amp; Friends Weekend. Был одним из ведущих новогоднего репортажа Fox News. С 2019 по 2023 год вел ежегодную церемонию вручения наград Fox Nation Patriot Awards, которая чествует сотрудников правоохранительных органов, ветеранов, спасателей и военнослужащих. На стриминговом сервисе Fox Nation выступал ведущим нескольких шоу, кроме того освещал основные политические события в рамках сервиса. Покинул должность ведущего Fox News в ноябре 2024 года. Пит Хегсет – автор книг "На арене" ("In the Arena"), "Американский крестовый поход" ("American Crusade"), "Битва за американский разум" ("Battle for the American Mind"), "Современные воины" ("Modern Warriors") и др. https://petehegseth.com/ Является членом Национальной стрелковой ассоциации. В первый президентский срок Дональда Трампа (2016-2020) Хегсет рассматривался на пост министра по делам ветеранов, выступал в качестве неофициального советника Трампа в период его президентства и после истечения срока его полномочий. Пит Хегсет выступает за то, чтобы сделать армию более "смертоносной", утверждая, что в ней "не должно быть женщин в боевых частях", так как "мужчины более боеспособны". Позже он отступил от этой позиции. Он также критикует инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности в армии. Он скептически относится к поддержке США альянса НАТО, одновременно выступая за полную поддержку Израиля. По данным телеканала CNN, Хегсет также заявлял, что американское вмешательство в украинский конфликт может обострить отношения с Россией до уровня ядерной угрозы. В 2019 году Хегсет призвал Трампа помиловать американских военнослужащих, обвиненных в военных преступлениях. Он выступал в их защиту в своем шоу и онлайн, а также брал интервью у родственников обвиняемых на канале Fox News. Позже военнослужащие были помилованы Трампом. 13 ноября 2024 года победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал Пита Хегсета на пост министра обороны. 14 января 2025 года на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура, Хегсет заявил, что избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях. Он также заявил о важности "активного сдерживания" России от действий, направленных против ключевых интересов США. Пит Хегсет женат третьим браком на исполнительном продюсере Fox News Дженнифер Роше, в семье воспитывается семеро детей.
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справки, сша, ирак, афганистан, дональд трамп, министерство обороны сша, принстонский университет, гарвардский университет
Справки, США, Ирак, Афганистан, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Принстонский университет, Гарвардский университет

Биография главы Пентагона Пита Хегсета

© AP Photo / Ben CurtisКандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту главы Пентагона.
Ниже приводится биографическая справка.
Пит Хегсет (Pete Hegseth, полное имя – Питер Брайан Хегсет, Peter Brian Hegseth) родился 6 июня 1980 года в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) в семье с норвежскими корнями.
В 2003 году окончил Принстонский университет со степенью бакалавра искусств в области политики, в 2013 году получил степень магистра в области государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (позже он вернул диплом в Гарвард из-за несогласия с политикой университета).
Во время учебы в Принстоне Хегсет был курсантом Корпуса подготовки офицеров запаса армии США (ROTC), участвовал в издании консервативного журнала "Принстонские тори".
После учебы в Принстоне работал в инвестиционном банке Bear Stearns, позже вступил в ряды Национальной гвардии Миннесоты.
В 2004-2005 годах Хегсет служил на военно-морской базе Гуантанамо (Куба) в подразделении Национальной гвардии армии Нью-Джерси.
В 2005-2006 годах служил в Ираке в составе 3-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии: в 2005 году он был командиром пехотного взвода в Багдаде, в 2006 году – офицером военно-гражданских операций в Самарре.
В 2007-2010 годах был исполнительным директором организации Vets for Freedom, основанной ветеранами боевых действий в Ираке и Афганистане.
В 2008-2016 годах сотрудничал с изданием National Review, для которого готовил статьи на политические темы.
В 2011-2012 годах Хегсет служил в Афганистане в составе Национальной гвардии армии Миннесоты (резервные силы, мобилизуются при ЧС и в дополнение к контингенту за рубежом), где выполнял обязанности старшего инструктора в учебном центре в Кабуле. За время службы в Ираке и Афганистане был отмечен рядом наград – двумя Бронзовыми звездами, двумя медалями "За заслуги перед армией", медалью "За службу в национальной обороне" с бронзовой звездой, значками опытного и боевого пехотинца.
Вышел в отставку в звании майора запаса. В настоящее время он находится в резерве индивидуальной готовности.
В 2012 году баллотировался в сенат США от Республиканской партии в штате Миннесота, однако снял свою кандидатуру после съезда партии в штате. После этого непродолжительное время работал ведущим на стриминговой платформе TheBlaze.
В 2012-2015 годах занимал должность генерального директора организации по защите ветеранов Concerned Veterans for America. Возглавлял кампанию по проведению реформ в Департаменте по делам ветеранов.
В 2014 году Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента, выступал с комментариями по вопросам, касающихся проблем ветеранов, внешней политики и национальной безопасности, на различных ток-шоу.
Был приглашенным соведущим утреннего шоу Fox & Friends. В 2017 году был назначен соведущим программы Fox & Friends Weekend. Был одним из ведущих новогоднего репортажа Fox News. С 2019 по 2023 год вел ежегодную церемонию вручения наград Fox Nation Patriot Awards, которая чествует сотрудников правоохранительных органов, ветеранов, спасателей и военнослужащих.
На стриминговом сервисе Fox Nation выступал ведущим нескольких шоу, кроме того освещал основные политические события в рамках сервиса. Покинул должность ведущего Fox News в ноябре 2024 года.
Пит Хегсет – автор книг "На арене" ("In the Arena"), "Американский крестовый поход" ("American Crusade"), "Битва за американский разум" ("Battle for the American Mind"), "Современные воины" ("Modern Warriors") и др. https://petehegseth.com/
Является членом Национальной стрелковой ассоциации.
В первый президентский срок Дональда Трампа (2016-2020) Хегсет рассматривался на пост министра по делам ветеранов, выступал в качестве неофициального советника Трампа в период его президентства и после истечения срока его полномочий.
Пит Хегсет выступает за то, чтобы сделать армию более "смертоносной", утверждая, что в ней "не должно быть женщин в боевых частях", так как "мужчины более боеспособны". Позже он отступил от этой позиции. Он также критикует инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности в армии.
Он скептически относится к поддержке США альянса НАТО, одновременно выступая за полную поддержку Израиля.
По данным телеканала CNN, Хегсет также заявлял, что американское вмешательство в украинский конфликт может обострить отношения с Россией до уровня ядерной угрозы.
В 2019 году Хегсет призвал Трампа помиловать американских военнослужащих, обвиненных в военных преступлениях. Он выступал в их защиту в своем шоу и онлайн, а также брал интервью у родственников обвиняемых на канале Fox News. Позже военнослужащие были помилованы Трампом.
13 ноября 2024 года победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал Пита Хегсета на пост министра обороны.
14 января 2025 года на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура, Хегсет заявил, что избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях. Он также заявил о важности "активного сдерживания" России от действий, направленных против ключевых интересов США.
Пит Хегсет женат третьим браком на исполнительном продюсере Fox News Дженнифер Роше, в семье воспитывается семеро детей.
 
СправкиСШАИракАфганистанДональд ТрампМинистерство обороны СШАПринстонский университетГарвардский университет
 
 
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