США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане
02:17 30.12.2025 (обновлено: 02:33 30.12.2025)
США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане
США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане
США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, два человека убиты, сообщило Южное командование РИА Новости, 30.12.2025
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, два человека убиты, сообщило Южное командование ВС США.
"Двадцать девятого декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков", - говорится в заявлении в соцсети Х.
Командование добавило, что два предполагаемых наркотеррориста были ликвидированы. Потерь среди военнослужащих США нет.
Удар по судну в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США нанесли удар по судну в Тихом океане
23 декабря, 06:50
 
