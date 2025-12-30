США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с наркотеррористами, два человека убиты, сообщило Южное командование ВС США.
"Двадцать девятого декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков", - говорится в заявлении в соцсети Х.
Командование добавило, что два предполагаемых наркотеррориста были ликвидированы. Потерь среди военнослужащих США нет.
