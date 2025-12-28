СМИ: в США требуют раскрыть коммуникации Секретной службы

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американская консервативная организация Judicial Watch требует через суд раскрыть внутренние коммуникации Секретной службы США для изучения оплошностей охраны президента страны Дональда Трампа, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы.
По данным New York Post, организация просит раскрыть эту информацию, чтобы изучить оплошности, из-за которых стали возможны два покушения на Трампа, а также один случай, когда к нему приблизились активисты во время его похода в ресторан в сентябре вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Издание Hill 10 сентября написало, что американский лидер поужинал в одном из ресторанов Вашингтона, чтобы подчеркнуть эффективность своей политики по обеспечению безопасности улиц американской столицы. Тем не менее, по сведениям New York Post, в заведении ему пришлось столкнуться с разгневанными активистами.
"Judicial Watch подала иск… с требованием "всех внутренних электронных сообщений и текстовых сообщений сотрудников Секретной службы в подразделении охраны президента в связи с присутствием протестующих (организации - ред.) Code Pink" в ресторане… Judicial Watch также требует документы Секретной службы, связанные с теми опасными инцидентами (покушениями - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США заявила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Раут считается одержимым конфликтом на Украине. ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.