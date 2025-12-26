Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые действия Вашингтона после удара по ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) в Нигерии, однако не уточнил подробности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ в северно-западной Нигерии.
"Президент ясно дал понять в прошлом месяце: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться. Военное министерство всегда готово, и ИГИЛ* узнало об этом сегодня ночью, в Рождество. Дальше - больше", - написал Хегсет в соцсети X.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
24 декабря, 21:11