Рейтинг@Mail.ru
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/khegset-2064754013.html
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона - РИА Новости, 26.12.2025
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые действия Вашингтона после удара по ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) в Нигерии, однако... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T02:41:00+03:00
2025-12-26T02:41:00+03:00
в мире
нигерия
сша
россия
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4d9c7fea796e0ec0981576259e3e2ee9.jpg
https://ria.ru/20251226/tramp-2064752403.html
https://ria.ru/20251224/nigeriya-2064465758.html
нигерия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba9922ea9b95e37a44cb2af8c7d2a6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, сша, россия, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Нигерия, США, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона

Хегсет: после ударов США по ИГИЛ в Нигерии будут предприняты новые действия

© AP Photo / Alex BrandonПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые действия Вашингтона после удара по ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) в Нигерии, однако не уточнил подробности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ в северно-западной Нигерии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп заявил о "смертоносном ударе" по ИГИЛ* в Нигерии
02:09
"Президент ясно дал понять в прошлом месяце: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться. Военное министерство всегда готово, и ИГИЛ* узнало об этом сегодня ночью, в Рождество. Дальше - больше", - написал Хегсет в соцсети X.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военные и полиция в Нигерии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
24 декабря, 21:11
 
В миреНигерияСШАРоссияПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала