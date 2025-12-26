Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона

Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.