Трамп начал выступление из Палм-Бич - РИА Новости, 23.12.2025
01:16 23.12.2025
Трамп начал выступление из Палм-Бич
Трамп начал выступление из Палм-Бич
Президент США Дональд Трамп начал выступление из Палм-Бич во Флориде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп начал выступление из Палм-Бич

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал выступление из Палм-Бич во Флориде, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что свои заявления также сделают американский министр войны Пит Хегсет и глава ВМС Джон Фелан, посещает выступление и госсекретарь США Марко Рубио.
Заявление американского лидера проходит на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Ранее Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
