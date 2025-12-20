СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц

"Ожидается, что удары (США по Сирии - ред.) будут продолжаться несколько недель или до месяца", - заявили телеканалу американские чиновники.

Телеканал добавляет со ссылкой на неназванного американского чиновника, что американские военные наносят удары в Сирии с целью поразить места, где группировка пытается восстанавливаться, и уничтожить ее локации "в больших масштабах". Как уточнил чиновник, при последних ударах по целям ИГ американская сторона использовала штурмовики A-10, истребители F-16, вертолеты Apache. Иорданские военные применяли F-16.