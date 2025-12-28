https://ria.ru/20251228/tramp-2065240230.html
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Военные и экономисты США и Украины присутствуют на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:15:00+03:00
2025-12-28T22:15:00+03:00
2025-12-28T23:35:00+03:00
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239538_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_8bfae975f4f480f7fc48d6bfc5299d0f.jpg
https://ria.ru/20251228/tramp-2065236820.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239538_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d25b2dd09fa7da7a132065511313dece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах Трампа и Зеленского