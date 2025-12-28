Рейтинг@Mail.ru
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
22:15 28.12.2025 (обновлено: 23:35 28.12.2025)
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского
Военные и экономисты США и Украины присутствуют на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.12.2025
Военные и экономисты участвуют в переговорах Трампа и Зеленского

Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах Трампа и Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Военные и экономисты США и Украины присутствуют на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Встреча проходит в воскресенье за закрытыми дверями в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, журналистов попросили выйти после протокольной съемки. Обе делегации сидят за обеденным столом друг напротив друга. Перед каждым – по тарелке с меню.
С американской стороны, помимо Трампа, на переговорах присутствуют замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять американского лидера Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф. сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
С украинской стороны – посол Украины в США Ольга Стефанишина, первый замглавы МИД Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.
Трамп надеется на отличную встречу с Зеленским
