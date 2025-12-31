Рейтинг@Mail.ru
Пентагон без предупреждения запретил поставки снарядов Украине, пишет NYT - РИА Новости, 31.12.2025
15:54 31.12.2025
Пентагон без предупреждения запретил поставки снарядов Украине, пишет NYT
Пентагон без предупреждения запретил поставки снарядов Украине, пишет NYT
Пентагон без предупреждения запретил поставки снарядов Украине, пишет NYT

NYT: Пентагон в марте установил теневой запрет на поставки снарядов Украине

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в марте без предупреждения установил "теневой запрет" на поставки 155-миллиметровых снарядов Украине на фоне их недостатка у его ведомства, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на офицеров США.
"Запасы Пентагона были крайне низкими, прекращение (поставок - ред.) было единственной возможностью для того, чтобы заставить европейцев активизироваться… Хегсет без предупреждения ввел заморозку (поставок - ред.)", - говорится в публикации издания.
Как отмечается, некоторые американские офицеры назвали это "теневым запретом". В итоге "тысячи тысяч снарядов" пролежали на складах в западной Германии три с половиной месяца.
Кроме того, газета утверждает, что Пентагон также тормозил поставки на Украину ракет PAC-3 для систем Patriot.
В Пентагоне сообщали РИА Новости в марте, что США 4 марта приостанавливали поставки Украине всех видов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
