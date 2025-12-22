Рейтинг@Mail.ru
Рубио присоединится к заявлению Трампа и Хегсета на необъявленную тему - РИА Новости, 22.12.2025
16:43 22.12.2025
Рубио присоединится к заявлению Трампа и Хегсета на необъявленную тему
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
nbc
Рубио присоединится к заявлению Трампа и Хегсета на необъявленную тему

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио присоединится к заявлению американского президента Дональда Трампа, министра войны Пита Хегсета и главы ВМС Джона Фелана, следует из расписания главы госдепа.
Изначально в расписании Трампа стояло заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника), ровно за час до которого американскому лидеру должны провести закрытый брифинг по разведке.
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
"Госсекретарь Рубио посетит заявление президента Трампа с министром войны и главой ВМС", - говорится в расписании Рубио.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника 21 декабря написала, что американский госсекретарь - "движущая сила" наращивания военной мощи США против Венесуэлы. Тем не менее, как уточнило издание со ссылкой на источники, некоторые утверждают, что именно Трамп хочет эскалации в отношениях с латиноамериканской страной.
Заявление президента прозвучит на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
